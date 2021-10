De las nuevas hornadas de concursantes de Operación triunfo, sin duda hay algunos nombres que pueden considerarse los grandes triunfadores. Y Aitana Ocaña, sin duda, es una de ellas. Además de ser uno de los rostros más conocidos del panorama musical español actual, la cantante barcelonesa es imagen de varias firmas y ahora, además, tiene sus propias prendas de ropa. De hecho, saca estos días unas prendas de edición limitada que seguro que encantan a sus fans.

Aitana y sus nuevas prendas

La cantante ha contado y ha mostrado ella misma cuatro prendas que según dice son una edición limitada. Se trata de dos sudaderas y dos pantalones, dos chándales de dos colores distintos, azul y salmón, con uno de los estampados más tendencia y más llamativos de la temporada, el tie dye.

Este estampado, que se realiza con una técnica especial de teñido, volvió a principios de la temporada primavera verano a nuestros armarios y parece que para quedarse. Pero en realidad este colorido, que no acaba de gustar a todo el mundo, es tan antiguo que es cíclico y vuelve una y otra vez en moda. De hecho, aunque alcanzó la máxima popularidad en los años 70 gracias a la particular visión del mundo de los más hippies, es tan antiguo que su origen se remonta al siglo VIII en la India.

La ropa de los conciertos

Estos días ese estampado está más de moda que nunca y, si el poder de prescripción de Aitana es alto, lo estará un poco más entre sus seguidores. Los dos chándales que ha diseñado están a la venta en su página web, que es desde donde se distribuye todo el merchandising de sus giras.

Estas prendas llevan bordado 11 razones, que es el título de una de sus últimas canciones, la que da, precisamente nombre a su último disco. De hecho, la cantante anima a sus seguidores a que, si se hacen con uno de los dos chándales, lo lleven a sus conciertos. De momento, si alguno quiere hacerle caso, los tiene a la venta en tallas que van desde la 10 a la XL por un precio de 79,99 €.

No son las únicas prendas que tiene a la venta en su web. Allí sacó ya un par de conjuntos de top y falda que ya se han agotado y otras sudaderas, de terciopelo así como varias camisetas. Así que si sus seguidores no gustan de ir en chandal a los conciertos, pueden encontrar otras versiones. Si no, siempre pueden aprovechar para lucir las prendas por separado y seguir así una de las tendencias más curiosas de la temporada, aunque eso sí, ajustada al gusto personal de cada cual.