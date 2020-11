La mascarilla se ha convertido ya en el complemento estrella. Te proponemos varios accesorios para no perderla y tenerla siempre en su sitio

No podemos salir de casa sin llevar la mascarilla obligatoria, que se ha convertido en el accesorio estrella de la temporada sin quererlo. Buscamos las más bonitas y que combinen con nuestros looks. Ya las hemos visto en todo tipo de estampados, colores y cada vez incorporamos nuevos modelos a nuestro «cajón de mascarillas». Porque cuidarnos a nosotras y cuidar a los nuestros es sinónimo de estar guapa. Por el hecho de llevar mascarillas no tenemos que renunciar a seguir siendo la más estilosa de la calle. Pero, ¿dónde guardamos nuestra mascarilla cuando llegamos a algún sitio?

La moda de la mascarilla trae consigo la de otros accesorios que reinventan nuestro modo de vida y que se han adaptado a los nuevos tiempos. Las marcas de moda más exclusivas se renuevan apostando por nuevos productos que hacen nuestra vida más fácil y que además nos aporta un toque chic y muy cool. Ahora, os desvelamos los dos accesorios más inesperados de esta temporada, que además son los más top: el cuelga mascarillas y la funda para guardarla.

Los colgadores de mascarillas son un triunfo entre las influencers

Las que más saben de moda ya tienen claro cuál es el accesorio estrella para combinar con tu mascarilla: los colgadores de las mascarillas, que habitualmente también suelen ser los que vemos que se venden para las gafas. Ya vimos esta moda durante toda la primavera y el verano, una moda que ha llegado para quedarse y que se renueva convirtiendo los colgadores en el artículo más chic para combinar con nuestras mascarillas.

Pero además, otro de los accesorios imprescindibles para tu mascarilla y que no puede faltarte una funda para guardarla cuando llegues a un lugar y no tengas donde colocarla. No es solo importante ponerte la mascarilla, sino manipularla de la manera adecuada. Y ya puestos a tener que llevarla, ¿por qué no hacerlo de la manera más estilosa posible y con sus accesorios que combinen? Os mostramos una selección de nuestros favoritos. Y tú, ¿te atreves a la última moda con las mascarillas?