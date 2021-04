La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha mostrado un anillo y un bolso que lleva personalizados con la primera letra de su nombre.

Ahora, con la emisión de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, la serie documental del momento; los focos se han alejado un poco de Irene Rosales y las polémicas de su marido y su suegra y se han centrado, cómo no, en Rocío Carrasco, su exmarido y sus hijos. Sin embargo, y aunque la sevillana ahora no sea la protagonista de todas las noticias de la semana, sus estilismos siguen siendo dignos de comentar. Y es que su forma de vestir levanta pasiones cada vez que pisa los platós de Mediaset. Siempre que le toca trabajar como colaboradora en Viva la vida o como comentarista en el debate de La isla de las tentaciones; no podemos evitar fijarnos en sus modelitos. Pero tampoco podemos apartar la mirada cada vez que cuelga algo en las redes sociales. Y eso es justamente lo que ocurría el pasado fin de semana, que nos dejó con la boca abierta al mostrar a través de su teléfono unos accesorios personalizados de lo más bonito.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 650 mil personas, la esposa de Kiko Rivera suele compartir su día a día, sus planes con sus hijas y, sobre todo, aquellos productos, modelitos o accesorios que le gustan especialmente. Es precisamente por ello por lo que el sábado colgaba, vía stories, una serie de complementos personalizados con su inicial. Un par de detalles que, nada más verlos, nos entraron ganas de tener en nuestro armario. Hablamos, más concretamente, de un anillo en color plata y de un precioso bolso tipo capazo.

Anillo y bolso: Así son los accesorios que Irene Rosales lleva personalizados con sus iniciales

El primero de ellos, el anillo, firmado por Siete Anillos y bañado en plata con una letra ‘I’ hueca en el centro, nos resultó espectacular. Sin embargo, no fue hasta que vimos la cesta veraniega que no supimos que necesitábamos un accesorio personalizado con nuestra inicial. Elaborado en rafia y con detalles en rosa que nos recuerdan al bolso de Jacquemus más famoso de la temporada de verano pasada; el capazo de Irene Rosales no es otro que el modelo Ibiza de Noelia Gago, una de sus marcas de complementos favoritas. Un diseño que, al igual que el anillo, presenta grabada una letra ‘I’ de Irene en color dorado en el frontal.

No es la primera vez que vemos a la sevillana luciendo un complemento personalizado. De hecho, hace unos meses, ya nos sorprendió con un bolso, también de Noelia Gago, de rayas marineras y asas de cuerda en el que se podía leer «Mamá de Ana & Carlota». Un detalle ideal para llevar a sus hijas siempre con ella.