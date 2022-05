Acostumbrados a verla en un estricto segundo plano y siempre a la sombra de su madre, Alma Bollo ha dado un paso adelante y se ha convertido en la nueva estrella de los pasillos de Mediaset. La hija de Raquel Bollo se ha convertido en colaboradora de televisión para comentar la última hora de ‘Supervivientes’ en el ‘Deluxe’ y ha conseguido conquistar a todos los espectadores. A pesar de que guarda gran parecido con su madre, lo cierto es que la joven derrocha una simpatía y desparpajo único y eso se traduce también en sus estilismos. Abrimos el armario de la influencer para dar con las claves de su estilo.

No hay tendencia que se le escape a Alma Bollo. La hija de Raquel Bollo siempre va a la última y no duda en combinar básicos con otras prendas más arriesgadas. Su pasión por la moda es tal que ha abierto su propia tienda de ropa en la que podemos ver como hace de modelo. Alma luce sus propios estilismos y en ellos podemos ver una personalidad propia en la que apuesta por looks en los que se estiliza su figura.

Alma Bollo apuesta siempre por la comodidad y la sencillez, pero sin dejar pasar las últimas tendencias. En las últimas semanas, hemos podido verla luciendo prendas más elegantes para sentarse en los platós de televisión. Así, la hija de Raquel Bollo nos ha sorprendido con camisas de hombros abullonados en tonos claros y combinados con faldas de estampado geométricos (uno de sus favoritos). Además de esto, la joven también es una clara enamorada de los vestidos largos con los que puede presumir de su esculpida figura.

Alma Bollo, una enamorada del estilo flamenco

Al igual que su madre, Alma Bollo siempre apuesta por darle un toque flamenco a sus estilismos. Hace unas semanas, la joven enamoró a todos sus seguidores con un vestido satinado de flecos que recordaba mucho al Mantón de Manila. Se trataba de una prenda que ella misma vendía en su tienda de ropa y que se agotaba al poco tiempo de compartir una foto de ella luciendo en sus redes sociales. La influencer también es una enamorada de los traje chaqueta y los tiene en todas y cada una de las tonalidades posibles. La hija de Raquel Bollo siempre apuesta por prendas coloridas con las que poder resaltar su precioso tono de piel y su larga y oscura melena rizada.

Además, las prendas de estampado de topos, así como faldas con volantes, son también unas prendas indispensables de su fondo de armario. Por otro lado, Alma Bollo sabe combinar a las mil maravillas sus estilismos con los calzados más cómodos, así en la mayoría de las ocasiones podemos verla con deportivas. Eso sí, también sabe como lucir un buen tacón, algo que eleva todos y cada uno de sus estilismos.