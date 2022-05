A pesar de su juventud, tiene tan solo 21 años, Victoria Federica de Marichalar se está erigiendo con una de las ‘royals’ que llega pisando con más fuerza. La hija de la infanta Elenay Jaime de Marichalardespunta en clave de moda y siempre que la vemos en un photocal eclipsa todas las miradas. ¿Cómo lo consigue? Tiene una clase inconfundible, le encanta sorprender y ha sabido pulir un estilo propio. Abrimos el armario de la joven y recordamos sus mejores looks.

Desde que en 2018 acudiera a su primer evento público tras cumplir la mayoría de edad, la proyección de Victoria Federica ha sido imparable. Más aún en los últimos meses en los que cada vez está más cómoda ante los focos, y eso se nota. Todos sus looks son mirados con lupa y hablan por sí solos de una chica que adora la moda. De su street style a sus outfits más espectaculares, repasamos sus mejores modelos.

La pasión por la moda de Victoria Federica

A finales del año pasado, se hizo habitual en las alfombras rojas más selectas del país y su presencia siempre llega acompañada de un derroche de estilo implacable. Aunque en el día a día apuesta por marcas ‘low cost’ y suele recurrir a Zara o Mango, para las ocasiones más especiales luce vestidos espectaculares de importantes diseñadores, entre ellos, se decanta por la moda española. Uno de sus favoritos es Lorenzo Caprile. Varios de los diseños que más titulares han cosechado los firma el juez de ‘Maestros de la Costura’.

También siente auténtica predilección por los complementos, sobre todo, los bolsos de lujo. En su vestidor encontramos algunas piezas que son dignas de admiración y muy envidiados entre las más fashionistas. Cuenta con el clásico acolchado y con cadena dorada de Chanel, el shopping bag de Louis Vuitton y alguno de la firma Zadig & Voltaire.

La aristócrata se está haciendo un hueco entre las influencers más top. Sus 172 mil seguidores avalan su proyección en las redes donde nos deja constancia de algunos de sus mejores looks. No solo eso, también es un rostro habitual de las pasarelas. No faltó al desfile de Loewe en la última Semana de la Moda de París. Una cita a la que acudió acompañada de su padre quien es consejero del conglomerado del lujo LVMH.

Nuevamente, la joven sorprendió por un estilismo potente como pocos. Apostó para la ocasión por una cazadora de piel en color negra estilo oversize, crop top blanco, pantalón ancho con raya vertical en amarillo y zapatos de gran plataforma. El bolso elegido para acompañar su look era uno firmado por Loewe de estilo bombonera. Llevaba el cabello completamente recogido en un cola de cabello, su peinado favorito.