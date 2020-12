Los abrigos peluche son, sin duda, la prenda más abrigada y calentita del invierno. Y estamos de suerte, porque esta temporada se llevan (y mucho).

Abrigado, calentito y muy, pero que muy llamativo, estas son las tres adjetivos que mejor describen a la que, sin duda, es la prenda estrella de la temporada. Tres características muy concretas que no pueden definir a otra prenda que no sea los abrigo tipo peluche; un modelo de abrigo lleno de pelo y color que ya lleva varios años entre nosotras pero que este invierno ha venido para quedarse. Y no nos extraña en absoluto; pues esta prenda es perfecta para llevar en esos días, como hoy, en los que las bajas temperaturas son las claras protagonistas; en esas mañanas invernales en las que no queremos pasar ni pizca de frío pero también buscamos la comodidad y la diversión. Los abrigos peluche son adorables, originales y muy prácticos. Y es que funcionan tanto con looks deportivos y zapatillas como con vestidazos de noche y tacones. Es por ello por lo que se han convertido en el regalo más útil (y llamativo) de la Navidad.

En todas sus versiones: crop, tres cuartos y hasta los tobillos; pero también en todos los colores del arcoíris, podrás encontrar un abrigo peluche que se adapte a la perfección a tus necesidades. Pero lo cierto es que da igual la longitud o el tono que elijas pues, sea cual sea, a ciencia cierta, te salvarán de cualquier ola de frío que se atreva a pasar por tu cuidad. Además, son tan suaves y gustosos que no querrás quitártelo de encima en ningún momento. Y lo decimos por experiencia propia.

Los abrigos peluche, el regalo perfecto para esta Navidad con el que ya se protegen del frío nuestras famosas favoritas

Esta tendencia es tan cómoda y calentita que son muchas las famosas que se han atrevido a llevarla ahora que han bajado (y mucho) las temperaturas. Las dos últimas, casualmente, dos de las celebrities que serán mamás el próximo año: Edurne y Paula Echevarría. La actriz y la cantante, que dentro de unos meses darán la bienvenida a los nuevos miembros de sus familias, han querido resguardarse del frío y proteger a sus bebés con los abrigos peluche más adorables de la temporada. La presentadora de Fam Jam lo ha hecho en un concierto íntimo en la capital con un look de lo más elegante; mientras que la protagonista de Velvet Colección lo ha usado con un estilismo mucho más sport, combinado con un chándal negro y un gorrito de lana a conjunto.