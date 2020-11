Paula Echevarría cuenta con una amplia colección de abrigos y chaquetas para este otoño. El de Lefties es uno de ellos pero no el único.

No hay ninguna duda. El frío ya ha llegado y está más que claro que lo ha hecho para quedarse. Como suele ocurrir cada otoño, las temperaturas ya han empezado a bajar en todo el país (y obviamente en todo el hemisferio norte) y nosotros, que aunque poco, de vez en cuando salimos a la calle, lo notamos. Ahora nuestros estilismos cuentan con más capas que antes y en el perchero de la entrada de nuestra casa ya cuelgan cazadoras, sudaderas y chaquetas. Estamos en ese momento del año en el que tanto las tiendas low cost como Lefties o Mango como las firmas más exclusivas presentan en sus escaparates sus prendas de abrigo más vistosas; en ese momento en el que todas las marcas ya comienzan a sacar sus campañas navideñas aunque noviembre no haya hecho más que empezar.

Parece que cuando termina Halloween la Navidad se abre paso y eso, para nuestro armario, solo significa una cosa: ropa de abrigo. Algo que muchas famosas saben de sobra, por lo que se han adelantado al frío y a los villancicos para mostrar a través de sus redes sociales, cuáles son las prendas que mejor y más elegantemente nos van a proteger de las bajas temperaturas esta temporada. Una de ellas, cómo no, ha sido Paula Echevarría. La actriz, que de moda entiende y mucho, es una de las influencers más seguidas de España y sus looks son tan aplaudidos como imitados. Ella no se puede permitir llegar tarde, porque ella no sigue las tendencias, las crea. Por eso lleva varias semanas posando con las piezas de abrigo más estilosas del momento, adelantándose a los termómetros para vaticinarnos cómo vestiremos este invierno.

Del abrigo de Lefties de 20€ a la cazadora de Fetiche Suances de 400, todas las prendas de abrigo de Paula Echevarría

Viendo todo lo que nos ha mostrado Paula Echevarría en su perfil de Instagram, queda claro que este otoño-invierno vamos a llevar todo tipo de abrigos. Tres cuartos, de corte masculino, sobrecamisa, blazer o cazadora de cuero; en negro, gris, marrón o estampados. La actriz de Velvet sabe que esta temporada hay un abrigo perfecto para cada ocasión y es así cómo nos lo muestra en sus redes sociales. Desde piezas de menos de 30 euros de marcas como Lefties a otras de más de 400 de su propia firma. La asturiana tiene un abrigo ideal para cada momento y plan pero también para cada bolsillo.