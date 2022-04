Hemos entrado en plena temporada de grandes celebraciones, de bodas a comuniones. La de Álvaro Falcó e Isabelle Junot dio el pistoletazo de salida a los grandes enlaces mediáticos del 2022, con elegantes invitadas, famosas y no tanto, que nos dieron muchas ideas para nuestros propios estilismos ante una ocasión especial. Si nos dan la invitación para una boda, por mucha ilusión que no haga, el primer pensamiento es ¿qué me pongo? Un quebradero de cabeza que desde aquí te vamos a ayudarte a solucionar. Porque, aunque no te lo creas, esos vestidos que son ideales para llevar en tu día a día a la oficina, también pueden ser perfectos para convertirte en la mejor invitada a una boda, una primera comunión o un bautizo.

Por eso hemos buceado en las tendencias de la temporada para elegirte los modelos que puedes llevar en todas las situaciones… y lo hemos hecho encontrando los mejores precios.

Los vestidos a los que no vas a poder resistirte

Esta temporada tenemos muy claro lo que debemos buscar en un vestido si queremos ir a la moda. Para empezar, debes saber que vas a acertar seguro si eliges un tono vibrante como el verde intenso o el amarillo, aunque también siguen triunfando los colores pastel.

Los sesenta están de vuelta y las minifaldas han sido las estrellas en los desfiles de los grandes diseñadores y también han tenido su reflejo en las firmas low cost. Sin pasarte demasiado, ya sabes que las bodas exigen cierto dress code, no fallarás si luces un vestido unos centímetros por encima de las rodillas, acompañado por unos buenos taconazos para darle al look el plus festivo de las grandes celebraciones.

Y si hablamos de la tendencia más buscada entre las fashionista no podemos olvidarnos de los vestidos cut out, que también podrás llevar al trabajo si los rebajas con los complementos.

Sigue deslizando porque hemos encontrado para ti ocho vestidos comodín, que llevarás desde la oficina a una celebración, solo combinando los accesorios adecuados. Y lo mejor de todo, por menos de 25 euros. ¡Seguro que encuentras el tuyo!