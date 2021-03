Esta primavera, necesitas hacerte con estas ocho prendas para triunfar de lo lindo. Y es que esta temporada viene cargada de tendencias que necesitas ya de ya.

Es muy fuerte lo rápido que pasa el tiempo. Hace nada estábamos comentando los sorprendentes looks de Cristina Pedroche y Ana Obregón en las Campanadas y ahora, casi en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en plena primavera. El sol inunda las calles, la ropa se va haciendo cada vez más corta y nosotras, aunque conscientes de la situación, estamos deseosas de hacer planes al aire libre. Abril está a la vuelta de la esquina y, además de aguas mil, nos promete traer las tendencias más arrolladoras de los últimos tiempos. Y es que las tiendas (físicas y online) ya han comenzado a colocar entre sus estantes y páginas todo lo que se va a llevar esta primavera tan esperada. Y todo pinta muy pero que muy bien.

Esta primavera 2021 llega repleta de nuevas tendencias y, tal y como ocurre siempre, muchas famosas e influencers nos han ido dando pequeñas dosis de estilo a través de redes sociales como Instagram. Influencers de la talla de Dulceida, María Pombo o Laura Matamoros nos han demostrado a través de sus posts cuáles serán los estampados indispensables del mes; y actrices y presentadoras como Paula Echevarría, Isabel Jiménez o Sara Carbonero nos han enseñado día tras día las que serán, sin duda, las prendas estrella de la temporada. Una serie de piezas que conformarán nuestro armario primaveral y que necesitamos usar en nuestros looks ya de ya.

Las tendencias que más veremos esta primavera 2021

No hay duda de que el color de esta primavera es el rosa. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión durante las últimas semanas y no creemos que debamos repetirlo. Sin embargo, debéis saber que no será el único. Durante los meses de primavera vestiremos, cómo no, con prendas de estampado floral pero también con modelos llenos de color que busquen sacarnos una sonrisa y levantarnos el ánimo cada vez que nos los pongamos. Además, en cuanto a calzado, daremos la bienvenida a las plataformas pero seguiremos amando los sneakers y su correspondiente moda comfy. En general, esta temporada veremos (y llevaremos) prendas y complementos de lo más original que reinventan elementos clásicos para hacerlos más actuales y llamativos.

No busquéis más. Este es el listado definitivo de tendencias para esta primavera tan esperada. Ocho prendas con ocho características distintas que te harán triunfar en los meses más coloridos del año y que estamos seguras de que os acabarán enamorando tanto como a nosotras. Tomad nota y apuntad todo lo que necesitáis para ir a la última esta temporada. ¡Es ahora o nunca!