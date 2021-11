Ya fueron las más buscadas hace años, concretamente en los 70, pero las parkas han vuelto esta temporada pisando fuerte y, sobre todo, con ganas de que no puedas resistirte a ellas. La primera que se nos viene a la cabeza es la verde encerada con forro de cuadros, un modelo clásico que incluso nos recuerda a nuestra infancia, cuando llevábamos uniforme en el colegio. Aunque también cuando pensamos en las parkas las asociamos directamente a las imágenes de las royals británicas cuando las vemos lucir perfectas en el campo (y si, Kate Middleton entra en este grupo). Pero todo esto es cosa del pasado, porque esta prenda, lejos de quedar desactualizada, se ha propuesto reinventarse por completo este otoño (y lo ha conseguido).

Las parkas han llegado para quedarse

Si en sus inicios eran verdes botella y de algodón, ahora se han renovado con formas, tejidos y colores de lo más variados y sorprendentes. Y olvídate de eso de que solo funcionan en los looks más informales, porque salvo para ir de fiesta, las parkas son compatibles con absolutamente todos los estilos.

¿Cómo combinarlas correctamente?

Para el día a día póntelas con jeans (mejor si son un poco ajustados), vestidos midi de punto o incluso con leggins y pantalones de chándal, para conseguir un look deportivo sin perder ese toque de sofisticación. ¿Por la noche? No tengas miedo de arriesgar, no te restarán estilo si las combinas con pantalones de cuero de tiro alto o faldas satinadas. Eso sí, en este caso los complementos serán imprescindibles: minibolso, diadema, pendientes, collares… ¡Tú decides que accesorios van más contigo!

Admiten cualquier calzado

Las parkas son muy versátiles y por eso aceptan todos los calzados: para diario acertarás con mocasines, mules, botas altas planas e incluso zapatillas. Y para tus eventos y citas más especiales no lo dudes y apuesta por los botines de tacón o por los infalibles stilettos.

¡Ficha estas parkas que te proponemos y consíguelas con descuento en el Black Friday!