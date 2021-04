Cada vez son más las marcas sostenibles que buscan un consumo más consciente y que se suman al uso de materiales respetuosos con el medio ambiente. Este camino, que estamos recorriendo desde hace un tiempo, ya es una realidad. Sobre todo desde los últimos meses, con la pandemia provocada por el coronavirus, son muchas las firmas que buscan el consumo responsable por parte de los consumidores siguiendo la denominada corriente slow fashion. Estas marcas buscan con su estrategia y su filosofía concienciar a la sociedad del consumo responsable y no la compra compulsiva de prendas de ropa.

La industria de la moda es de las más contaminantes a nivel mundial

El consumo de firmas marcas apuestan por la producción ética y sostenibles ha aumentado notablemente durante los últimos años, y cada vez son más los consumidores que giran la etiqueta de su prenda favorita no únicamente para ver el precio del producto. Hay que recordar que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante en el mundo, pero el camino hacia un futuro sostenible cada vez es más corto.

Estamos ante un nuevo cambio de consumir, con una conciencia notable que no únicamente se refleja en las firmas, que optan por materiales respetuosos con el medio ambiente y por el nacimiento de nuevas y atractivas marcas con la denominada etiqueta ‘ecofriendly’, sino que también esta conciencia se está viendo reflejada en el consumir final. Cada vez son más los consumidores que optan por este tipo de consumo y por el interés por los modelos y estas firmas. Ya podemos hablar de una nueva forma de comprar y buscar moda por parte de la población, que irá en aumento en los próximos años.

Durante los últimos años, esta apuesta por la moda sostenible no está centrada únicamente en prendas de ropa, sino que también ha dado el salto a los accesorios y las joyas. También cada vez son más las marcas de cosmética que apuestan por este consumo responsable y cuidadoso con el medio ambiente, pero nos centraremos en este artículo en moda, aunque a continuación os dejamos unos artículos relacionados para conocer más sobre belleza sostenible.

Estas son nuestras 8 firmas ‘made in Spain’ sostenibles favoritas

Por todo esto, hemos seleccionado ocho marcas que reivindican con orgullo el «made in Spain», y además buscan un futuro mejor gracias a su labor sostenible en cada uno de sus productos. Por si fuera poco, son perfectas para hacer un armario infalible protegiendo el medio ambiente. Hemos seleccionado moda infantil, moda de baño, accesorios y prendas todoterreno. Consigue un armario ideal de manera sensata y pensando en un mejor planeta para todos. No te pierdas las siguiente 8 marcas ‘made in Spain’ y sostenibles. ¡Sigue leyendo!