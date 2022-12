Ya no queda nada para sentarnos a la mesa y celebrar como es debido las fiestas de Navidad. Las calles iluminadas, las casas adornadas y los villancicos sonando por todas partes ya llevan días avisándonos que los momentos más entrañables del año están aquí. Y en todas estas citas tan especiales el estilismo también cobra una gran importancia. Si eres de las que no quieres invertir en una prenda solo para una ocasión, te traemos la solución con unos vestidos que llevarás en Navidad, pero después también te servirán para tus looks de calle.

En las citas navideñas no todo son brillos, lentejuelas y terciopelo. Ya sabemos que son unas fechas muy especiales y que una vez al año no nos importa tirar la casa por la ventana con el modelito más marcado. Pero también puedes estar perfecta, con vestidos menos festivos que tendrán mucha más vida en el armario.

Los mejores vestidos para triunfar estas fiestas y

Hace semanas que llevamos viendo fiestas por todos los lados. Algunas muy glamurosas, como la que una conocida marca de champán celebró en el Palacio de Cibeles de Madrid, con Isabel Preysler a la cabeza, y otras de empresa, como las de Antena 3 o la de productora Unicorn, donde se destapó en gran tema del corazón del momento, protagonizado por Alba Carrillo y Jorge Pérez, pero en la que también Ana Rosa Quintana se dejó ver más espectacular que nunca.

Ni como una estrella de Hollywood, ni «de andar por casa», el termino medio es el más indicado para la mayoría y para ello los vestidos que te mostramos a continuación en la galería son la mejor de las propuestas.

Vestidos en colores potentes y muy favorecedores (aunque no nos hemos olvidado del siempre imprescindible negro para un vestido blazer muy elegante) y la mayoría minis, como manda la tendencia de esta temporada.

Te hemos hecho una selección de siete vestidos que son perfectos para la fiesta, pero que también puedes llevar en otros eventos importantes que tengas en tu agenda del resto del año (bodas, bautizos…) o incluso para una cita especial, con los complementos adecuados.

Drapeados, escotes profundos, mangas abullonados o estilo lencero. Todos tienen algo especial que los hace la mejor opción y sin arruinarte el bolsillo.