No hablamos de tendencias, porque las sneakers ya son un básico imprescindibles en cualquier armario. Hace ya muchos años que dejaron de ser un calzado exclusivamente deportivo para pasar a formar parte de todos los looks de calle e incluso de alfombra roja para las más atrevidas. Desde royals como Kate Middleton a la Reina Letizia a todas las influencers no pueden pasar sin ellas.

¿Quieres saber cuáles van a triunfar en 2023? Aquí te las descubrimos para que ya vayas apuntándolas en tu lista de imprescindibles. Y tienes que estar muy atenta porque algunas de ellas es casi misión imposible comprarlas.

Sabemos que las más pijas tienen en las sneakers «sucias y desgastadas» su modelo imprescindible, que las zapatillas realizadas con materiales ecológicas cada vez están más en boga, pero si nos fijamos en el mundo de las creadoras de contenido de moda, esas que marcan las tendencias, nos dejan claro cuáles son los modelos que van a triunfar por encima de todos el próximo año.

Te presentamos las sneakers que triunfarán en 2023

Tenemos claro que el próximo año seguiremos llevando las sneakers tanto en nuestros looks del día a día como de oficina. Y estas cinco son las que van a triunfado por encima de todas: Adidas Samba, Nike Air Force 1, New Balance 550, Nike Air Jordan 1 Mid y Converse con plataforma.

Algunas como las Adidas Samba ya llevan tiempo vistiendo los pies de las editoras de moda e insiders más chic, o estrellas de la talla de Rihanna y Bella Hadid, pero te va a resultar complicado hacerte con unas si no recurres al mercado de segunda mano con precios bastante desorbitados. Hace unos días la marca volvió a ponerlas en su web y solo tardaron cinco minutos en agotarse. Así que estate muy atenta por si vuelven en breve.

De hecho, las zapatillas se han hecho tan populares, que el hashtag #adidassambaoutfitideas (ideas de outfits con las Adidas Samba) se ha convertido también en tendencia.

También las Nike Air Force 1 y las Nike Air Jordan 1 Mid llevan siendo las zapatillas más populares en Internet y completando los estilismos de las influencers desde hace años.

Y si eres de las clásicas Converse, tendrás que recurrir a los distintos modelos de plataforma de la marca para estar a al última.

Desliza y mira con todo detalle las cinco zapatillas y sus precios.