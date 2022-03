El periodo de celebraciones se acerca y sabemos que hay compras interesantes en las que conviene invertir. Te dejamos en nuestra galería algunas ideas de zapatos cómodos, bonitos y refinados. Hay opciones de todos los gustos y bolsillos, desde las más ‘trendy‘ a las más clásicas, y los diseños más bonitos que combinan con todo.

Los zapatos «bajitos» son la clave del éxito para aguantar cualquier sarao

Un zapato con un tacón cómodo, versátil y de buena calidad será todo lo que necesitas para completar tu zapatero. Este año, la época de bodas, bautizos y comuniones promete darte solo alegrías porque por fin vamos a poder celebrar las fiestas como a nosotros nos gustan, por todo lo alto, sin mascarillas y con todos nuestros amigos y familiares. Por eso y para que recuperes el tiempo perdido, no queremos que tengas que irte de un festejo por culpa de dolor en los pies.

Además, si eres de las que cada nueva temporada busca calzado de tendencia y a la última, pero que no pase de moda fácilmente, con nuestras propuestas puedes cumplir tus deseos porque son auténticas joyas. Desde Zara a Dior; pasando por Parfois o Tod’s, te costará no caer en la tentación de comprarte un par.

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprarnos un zapato cómodo?

Elegir el número exacto es importante para que el zapato no quede demasiado grande y no se salga al caminar, o al contrario, que sea muy pequeño y nos haga rozaduras. Para acertar con la talla, debemos conocer lo que mide el pie y añadir entre 0.5 y 1 cm demás. Lo ideal es 0.5 cm para los zapatos más abiertos (sandalias, merceditas, etc.) y 1 cm para los más cerrados (botas, zapatillas, etc). ¿Un consejo?, los zapatos hay que probarlos por la noche, cuando los pies están más hinchados. Y por supuesto, hay que probarse los dos pies, porque nunca se sabe si uno es más grande que otro.

Los más cómodos son los que están confeccionados con piel auténtica suave, aunque también hay en el mercado otros materiales buenos y hecho con la más alta tecnología. En cuanto a la altura ni plano ni alto. Lo ideal son unos 5 centímetros de tacón para poder caminar y aguantar sin molestias.