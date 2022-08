En la recta final de las vacaciones, y aunque todavía queda más de un mes para que termine el verano, la vuelta a la rutina está a la vuelta de la esquina. El comienzo de septiembre significa también el inicio de un nuevo curso y, para las amantes de la moda, la llegada de las tan deseadas nuevas tendencias del otoño-invierno. Estamos deseando dejar aparcados los vestidos de tirantes, los shorts, las alpargatas y las sandalias para lanzarnos de cabeza a las prendas que vamos a llevar los próximos meses.

Toma buena nota porque ya te adelantamos con tiempo, para que vayas organizando tu lista de compras y deseos, las tendencias estrella de otoño-invierno 2022/2023.

Hay de todo y para todos los estilos. Tendencias que continúan, que vuelven del pasado reinventadas y otras que son eternas. Si eres una auténtica fashionista no puedes perderte esta lista con lo mejor de la temporada.

Las tendencias que van a triunfar este otoño

En tu armario de otoño no puede faltarte el rosa, mejor en el tono más intenso y en look total (pero si no eres tan atrevida al menos dale una pincelada en forma de blazer o pantalón), ni tampoco la camiseta básica de tirantes de toda la vida, que se convertirá en la estrella de todos tus looks. Esta nueva temporada la moda echa la vista atrás recuperando el look preppy, que ya triunfó en los 2000, y la bomber. Pero también irás a la última con clásicos como el animal print, especialmente en el estampado de leopardo, o con cualquier prenda de cuero, otro de los eternos que esta temporada se reinventa en diseños y colores.

Desliza para descubrir esas 10 tendencias que vas a llevar sí o sí este otoño. Entre todas seguro que vas a encontrar la que mejor encaje con tu estilo. ¡Toma nota!