No hay nada mejor para completar un look de fiesta que unos buenos pendientes. Del mismo modo que los vestidos y trajes de las últimas colecciones de moda se han forrado de brillos, strass y adornos, los pendientes han integrado muchas de estas tendencias. Para que estés preparada para todos los eventos navideños, hemos hecho una selección con los 10 pendientes, que son puro glamour, que no dejarás de ponerte en todas tus fiestas. ¡Anota las tendencias en estos mini accesorios!

Unos buenos pendientes te pueden costar un ojo de la cara, pero últimamente los diseños de bisutería, que pronto pasan de moda, o que son para ponerse en un par de ocasiones, tienen mucho nivel. Algunos de los que hemos seleccionado, incluso, parecerían de firma cara. Si tu outfit es demasiado extravagante, incluye mucho brillo o vas a llevar el pelo suelto, lo mejor es que optes por unos pendientes mini, cortos o discretos.

Los diseños con pedrería de colores, los mini aros y los motivos geométricos se están viendo mucho en alfombras rojas y eventos de lo más chic. No obstante, los diseños noventeros hechos de resina, plástico y arcilla no dejan de atraer nuevas adeptas.

Ficha las nuevas tendencias en pendientes para lucir en estas fiestas

Si vas a llevar el pelo recogido, un escote bardot o un palabra de honor que deje las clavículas y los hombros al aire, encajan más unos pendientes largos. Esta temporada los pendientes de finas tiras de strass, dorados o de pedrería están muy en boga. Las perlas y los motivos florales son completamente atemporales y podrás usarlos en estilismos de invitada y en otras ocasiones, seguro que los volverás a lucir cuando acaben las fiestas.

Los pendientes dorados con aspecto artesanal o manufacturado están causando sensación. Podrás encontrar diseños en Zara que podrían haber sido diseñados por la mismísima Elsa Schiaparelli. Además, el dorado encaja a la perfección con los total black looks que más usamos en Nochevieja.

Desliza para descubrir los modelos de pendientes más elegantes para lucir estas navidades y date un capricho. En nuestra lista podréis encontrar desde firmas low cost como Asos, Parfois o Stradivarius hasta diseños de la joyera de las famosas, Casilda Finat o de Adolfo Domínguez a muy buen precio. ¡No los dejes escapar!