La mujer de Javier Martínez de Irujo, sobrino del Duque de Alba, acudió a la boda de Lucía Martín Alcalde con un diseño de su propia firma: The IQ Collection. El look, compuesto por una falda en marrón chocolate de seda y una blusa con efectos drapeados, acaparó todas las miradas. Y no es para menos.