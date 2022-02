¡All you need is love! Queda menos de una semana para celebrar San Valentín, el día más romántico del año. Pero no importa si tienes pareja, si todavía buscas a tu media naranja o si estás disfrutando de la vida de soltera al máximo, lo importante es que es una fecha perfecta para sentirte bien contigo misma y celebrar el amor con la gente que más quieres. Además, si tienes planes para una noche tan especial (ya sea con tu novi@, con una nueva ilusión o con tus amigas) también es la ocasión idónea para ponerte más guapa que nunca y triunfar con tu estilismo. Pero ojo, porque el 14 de febrero no admite que te pongas lo primero que pilles, el color rojo tiene que estar obligatoriamente presente.

San Valentín está a la vuelta de la esquina y las firmas ya han sacado la artillería pesada

Aunque cualquier día del año es bueno para darse un capricho y celebrar el amor y la amistad, lo cierto es que en el mes de febrero todas las firmas sacan a la luz sus colecciones de edición limitada y es casi imposible resistirse: joyas con detalles que enamoran, complementos de lo más originales en rojo pasión, zapatos y bolsos con algún que otro dibujo de corazón…

Sin ir más lejos, hace pocos días Zara lanzaba a la venta su colección especial del día de los enamorados, una nueva cápsula titulada ‘The LOVE Collection’ que ya está agotando existencias. Pero el gigante Inditex no ha sido el único que nos ha vuelto locas, también firmas como Moschino, Zadig&Voltaire o Liu Jo han querido tentarnos con accesorios únicos que derrochan amor y estilo a partes iguales.

Sigue bajando, hemos recopilado 10 ideas infalibles con las que sumar una pincelada de romanticismo a tu look este San Valentín (y que podrás reutilizar los 364 días del año restantes). ❤