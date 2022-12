¡Ya está aquí! El frío se ha instaurado en nuestras vidas y promete dar la bienvenida a un invierno de bajas temperaturas. No dejes que los termómetros paren tus ganas de comerte el mundo y continúa pisando con fuerza. Sobre todo, en clave de moda. Te proponemos los diez accesorios que pueden convertirse en imprescindibles de tu vestidor durante la estación más gélida del año.

El invierno nos permite llevar muchos complementos, por encima de otras estaciones. Puedes ponértelo y no desentonar en ninguna ocasión. Desde gorro a guantes, pañuelos o bufandas… Todo está permitido con el único fin de ir muy calentita. En nuestra lista de accesorios no falta un sombrero para derrochar estilo y elevar un buen look a su máximo nivel. Se trata de uno de ala ancha de fieltro en color marrón que nos recuerda a los que acostumbra a llevar Sara Carbonero y que tan bien le sientan. Atrévete porque es un accesorio perfecto para crear looks de inspiración bohemia.

Los complementos más versátiles

En esta lista, en la que también puedes encontrar inspiración para realizar los regalos de Navidad, no podía faltar una maxi bufanda. Hemos elegido una en tonos neutros que sobre una base blanca dibuja cuadrados y que puede combinar a la perfección con la mayoría de tus abrigos. Otro de nuestros complementos favoritos son las manoplas confeccionadas en nylon, un modelo muy divertido y personalizado de Bimba y Lola con lazada y logo metálico.

Otro elemento primordial para llevar tu móvil a mano es una funda en color negro con cadena dorada que te hará el día a día más fácil. Sin olvidar una mochila de borreguito para meter absolutamente todo y disfrutar de un divertido fin de semana con tus amigas. Todo ello sin olvidar un divertido paraguas transparente con amarillo que hará más felices los días más grises del año. Echa un ojo al poncho estampado en tonos tierra, un accesorio para derrochar estilo este invierno. Otro de nuestros favoritos es una diadema de terciopelo trenzada que es perfecta para llevar estas Navidades. Olvídate de los peinados complicados y hazte con este accesorio: conseguirás dar un aire muy sofisticado a tus estilismos de fiesta.

Desliza y observa nuestro escaparate de moda de diez accesorios clave para el invierno.