Es el complemento preferido por las amantes de la moda. Un bolso puede salvarte el look y hacer que todas las miradas se vuelvan hacia él. Cada temporada aparecen nuevos it bags que conviven con los icónicos, que las firmas más exclusivas reinventan y actualizan para que sigan siendo objeto de deseo. Pero, ¿qué hacemos el resto de las mortales que no tenemos la suerte de recibir esos preciados obsequios ni el bolsillo tan saneado como para poder comprarlos? Pues recurrir a las marcas low cost donde también tenemos todas las tendencias de bolsos que van a triunfar esta primavera.

El buen tiempo ya está aquí y ya ha llegado el momento de crear tu lista de favoritos con algunos de los diseños que no podrán faltar en tu armario en los próximos meses.

Los bolsos con los que vas a triunfar esta primavera

Algunos ya irrumpieron en temporadas pasadas tímidamente y tienen esta primavera de 2022 su verdadera explosión y otros son novedades que te van a sorprender. Hay para todos los estilos y para llevar de la mañana a la noche.

El pasado verano comenzamos a ver los bolsos de crochet, pero esta temporada están en el top de las tendencias. Si tienes un espíritu más hippie y eres amante de lo artesanal y la vida slow, los modelos de ganchillo son para tí, tanto en monocolor como en patchwork combinando los tonos más vibrantes o los pastel que triunfan esta primavera. Son perfectos para tus looks playero, pero también para los estilismos urbanos e incluso para ir de fiesta.

Los mini bolsos también continúan triunfando. Y seguiremos viendo los bolsos acolchados que han sido estos pasados meses el complemento favorito de las influencers.

Esta primavera, por encima de todos, son los bucket bag la tendencia que más vas a ver acompañando los looks de street style junto con los hobo, que han adelantado firmas como Prada o Gucci. También estarán muy presentes los modelos cuadrados o rectangulares, en la versión working girl, y los bolsos con asa de cadena.

Toma nota porque te enseñamos los bolsos que llevaremos esta primavera… Y lo mejor de todo, por menos de 25 euros.