Mantener un maquillaje impecable en los encuentros navideños requiere preparación….y algunos trucos que mantengan la frescura durante toda la jornada. Un primer consejo, nunca te maquilles sobre un cutis que no esté impoluto. La piel es como un lienzo y hay que prepararla para que “soporte” sin fisuras el sudor, el ir y venir a la boca los sorbitos de vino o cava, los toqueteos involuntarios de ojos, mejillas y labios. Lo ideal es realizarse antes del evento un tratamiento de choque en cabina. El objetivo es que no solo limpie en profundidad, si no que refuerce la luminosidad y mantenga tu maquillaje impecable. También tendrá que aportar energía y vitalidad de las células epidérmicas, las que más van a sufrir los envites de la fiesta.

Consejos antes de salir para mantener el maquillaje impecable

En casa te aconsejo que tras limpiar cuidadosamente la piel, te apliques una mascarilla adecuada al estado de la epidermis. Según tengas falta de luz, fatiga, impurezas, flacidez, sequedad. Hay una para cada necesidad. Después, nada mejor que una ampolla de vitamina C, que además de aportar luminosidad, es un potente antioxidante y protege de los radicales libres. Sobre el cutis bien nutrido, aplícate lo que es ya un clásico: un “prime”, lociones ligeras perfectas para asentar la base de maquillaje impecable y que permanezca impoluta durante más tiempo.

¿Un truco? Aplica el maquillaje con brocha y haciendo pequeños círculos hasta su total penetración. Si necesitas iluminador, debes ponerlo antes en aquellas zonas que necesites “camuflar”: ojeras, entrecejo, caballete, barbilla… Y algo importante, no te pases con la cantidad. Después maquilla los ojos, primero las sombras y después las cejas y pestañas. Y si utilizas productos waterproof, el sudor no se convertirá en un enemigo. En cuanto a los labios, ni lo dudes, opta por una barra permanente. Mejor si los hidratas cada dos horas con un gloss. El problema de los labiales duraderos suele ser que resecan en exceso, pero duran y duran. Por último, un toque de colorete y como colofón unos brochazos de polvos sueltos transparentes.

Ayuda profesional para mantener el maquillaje impecable

En cabina te aconsejo Xiéyin, un lifting vibracional que no solo retrasa el envejecimiento. Además aumenta las defensas de la piel y es capaz de prevenir y frenar el envejecimiento prematuro. En definitiva es el que causa “la mala vida festera». Es 100% holístico y vegano y aúna los principios activos naturales más innovadores con la acción de cromoterapia avanzada. Aporta también los beneficios del sonido y de las vibraciones del diapasón, que alcanzan los músculos y tejidos más profundos. Incorpora un masaje de digitopuntura que estimula el sistema nervioso e inmunológico, favoreciéndose así el efecto inmediato de bienestar y relajación. Difumina además las arrugas y líneas de expresión, se remodela el contorno facial, al tiempo que se potencia el efecto tensor de la epidermis. Todo un lujo para mantener el maquillaje impecable y pertrechar la piel frente al desgaste navideño.