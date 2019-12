Es algo que, especialmente las más sensibles, sufren: cómo afecta el frío a la piel. Por eso debes recordar que, del mismo modo que no sales a la calle en invierno sin arropar tu cuerpo con un buen abrigo, zapatos cerrados y guantes y bufanda si la temperatura arrecia, dejar la piel a la intemperie frente al frío es letal. Las zonas que más sufren son sin duda el rostro. En concreto las mejillas y los labios, también las manos.

¿Los males más frecuentes? Rojeces, deshidratación, rosácea, couperosis….y en las pieles grasas, posibles brotes de acné. La razones son contundentes, el frío afecta a la piel al contraer los capilares para preservar el calor corporal. Además, las glándulas sebáceas reducen su actividad, se podría decir que “hibernan”. Si a las bajas temperaturas, le añadimos los choques térmicos, los ambientes cerrados y cargados, y el viento, la cosa se complica aún más. De ahí que sea necesario abrigar no solo el cuerpo, sino proteger la piel frente a las inclemencias climáticas. Y muy importante, conocer cómo afecta el frío a la piel.

Lo ideal es realizar un tratamiento de choque en cabina que aumente las defensas epidérmicas, la limpie, hidrate y nutra profundamente todas las capas de la piel. Como rituales diarios, imprescindible limpiar la piel noche y día, ya que el frío y el viento mantienen en suspensión las partículas contaminantes y se adhieren con facilidad al cutis. Al acostarte, ya que el frío afecta a la piel, aplícate un sérum reparador del manto hidrolipídico adaptado a tus necesidades por edad y condición.

Antes de salir de casa, aplícate una crema hidratante, con factor de protección si es posible… Si previamente utilizas un producto con propiedades antioxidantes, duplicarás los efectos fotoprotectores. Además combatirás los radicales libres que se producen en los ambientes cerrados, los humos del tabaco, la polución….Y no olvides proteger también tus labios con un labial hidratante que impida que se resequen y agrieten. ¿Y las manos? Además de usar guantes, no olvides hidratarlas cuantas veces sean necesarias a lo largo del día. Verás que el frío ya no afecta a la piel después de seguir estos consejos.