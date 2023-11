Las plataformas de streaming o contenido digital hacen su agosto en los meses más fríos que es cuando nos apetece pasar más tiempo en casa y con ganas de ver series desde la confortabilidad de nuestro sofá y con una mantita gustosa sobre las piernas. Apúntate estas cinco series cortas que son perfectas para ver durante el fin de semana y que te van a enganchar desde el primer episodio.

1. La caída de la Casa Usher

La última apuesta del aclamado Mike Flanagan, después de éxitos de otras de sus series cortas como ‘La maldición de Hill House’, ‘Misa de medianoche’ o ‘La maldición de Bly Manor’, es ‘La caída de la Casa Usher’, una serie que repasa la trayectoria de Edgar Allan Poe y que toma el nombre de uno de sus más famosas cuentos. La serie se convierte en un homenaje a la obra del maestro del terror, navegando la trama por todo su imaginario gótico y haciendo constantemente guiños a su oscuro universo literario.

La serie tiene como armazón el cuento homónimo del norteamericano pero se van entremezclando elementos, nombres y circunstancias de otros relatos, poemas e incluso de su única novela ‘La narración de Arthur Gordon Pym’. La ficción está protagonizada por la familia Usher, encabezada por Roderick Usher, y los espectadores somos testigos de la caída en desgracia de la familia, y de la pérdida de todos los miembros de la estirpe a manos de una misteriosa mujer, hasta que en el último episodio se revela un macabro secreto que ha acompañado al multimillonario Roderick y a su hermana Madeleine desde hace décadas.

‘La caída de la Casa Usher’ cuenta con 8 episodios y está disponible en Netflix.

2. Mildred Pierce

Sólo con saber que la protagoniza Kate Winslet ya podemos esperarnos una serie sobresaliente. Mildred Pierce es el personaje de la novela de James M. Cain que ya encarnó la inolvidable Joan Crawford en una película que, papel que, por cierto, le valió el Óscar a la mejor actriz. Winslet también ganó un premio Emmy como mejor actriz principal por su actuación en la serie.

La miniserie es una de esas joyas ocultas que, si todavía no la has visto, no deberías perderte. Está ambientada en la Gran Depresión por el crack de 1929 y se basa en la relación de Mildred (una grandiosa Kate Winslet) con su hija Veda (Evan Rachel Wood). Mildred se divorcia y lucha por sacar adelante a sus dos hijas, siendo todo un ejemplo de emprendimiento para la época. La mayor de las hijas, Veda, es una niña consentida que se convierte en una mujer manipuladora al más puro estilo femme fatale. La relación entre ambas mujeres va adquiriendo tintes cada vez más oscuros y siniestros provocando momentos de tensión y desasosiego. Un drama de época que no deberías dejar pasar, con una puesta en escena excelente y unos actores fantásticos. De nuestras series cortas favoritas.

’Mildred Pierce’ tiene 5 episodios y puedes encontrarla en HBO Max.

3. Feud 'Bette y Joan'

Si ya hablábamos de Joan Crawford por su papel en la película Mildred Pierce en los años 40, esta primera temporada de Feud dibuja su difícil relación con la también actriz Bette Davis.

Feud es una serie de televisión creado por Ryan Murphy, que se dedica a explorar algunos de los conflictos más míticos de personajes ilustres. En su primera temporada, ‘Bette y Joan’, narra la rivalidad entre dos divas de la interpretación durante la producción de la película ¿Qué fue de Baby Jane? 81962). Bette Davis es interpretada por Susan Sarandon y Joan Crawford por Jessica Lange, un duelo de reinas que no te puedes perder. Pasión, narcisismo, enfrentamientos… dos titanes de la escena interpretando a dos iconos del cine clásico.

Feud ‘Bette y Joan’ consta de 8 episodios y está disponible en Disney+.

4. The Peripheral

La adaptación del libro de William Gibson, protagonizada por Chloë Grace Moretz, ofrece intriga, misterio y ciencia ficción. Una trama que converge en dos tiempos distintos y con una conexión entre ellos gracias a unos ‘periféricos’, avatares o robots que los personajes pueden controlar aún estando físicamente en otra realidad como si de un videojuego se tratara.

Un futuro distópico en un Londres irreconocible, acción, fatalismo, vestuario cuidado con toques futuristas y oscuros, y cuatro episodios dirigidos por Vincenzo Natali, hacen que esta serie no pase desapercibida. La tecnología ha terminado alterando inevitablemente la sociedad y Flynne, la protagonista, tiene en sus manos la clave para encajar todas las piezas del rompecabezas.

The Peripheral tiene 8 episodios y está disponible en Amazon Prime Video.

5. Red Rose

Esta es otra serie que, como The Peripheral o Black Mirror, pone los peligros de las nuevas tecnologías sobre la mesa. Red Rose es una serie de los creadores de ‘Sex Education’. La historia nos lleva a Bolton, un pequeño pueblo del norte de Inglaterra, en el que un grupo de adolescentes se enfrenta a un peligro inminente al descargarse una misteriosa aplicación llamada Red Rose.

¿Cuál es el precio a pagar por querer cambiar tu vida? Todo comienza como un juego pero pronto, las peticiones de la app se van haciendo más cada vez más exigentes llegando a poner en riesgo sus vidas. La aplicación tomará el control de sus vidas proyectando una imagen irreal de los usuarios. La serie va enganchando cada vez más hasta llegar a un final inesperado y escalofriante. Otra de las series cortas perfecta para una maratón de fin de semana.

Red Rose cuenta con 8 episodios y puedes verla en Netflix.