¿Es el ayuno intermitente una herramienta efectiva contra el envejecimiento celular?

Es un recurso que utilizan rostros conocidos como Elsa Pataky, Gwyneth Paltrow o Ariadne Artiles para mejorar su salud y mantener su peso. El ayuno intermitente promete mejorar la sensibilidad a la insulina, el metabolismo, perder grasa, mejorar la salud cardiovascular, digestiva y neurológica… Vamos a analizar con la Dra. Isabel Viña Blas, médico residente de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid y fundadora de la firma IVB WELLNESS LAB, si el ayuno intermitente también tiene la capacidad de intervenir en la oxidación de las células.

El ayuno intermitente y sus beneficios

No es una forma de alimentación que no es apta para todo el mundo aunque la familiaridad con la que recibimos el término, que lleva de moda unos años, haga creer lo contrario. Según la prestigiosa revista científica Nature el ayuno intermitente no es un método que debería recomendarse con fines terapéuticos a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, personas con antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, a personas que tengas un IMC (índice de masa corporal) por debajo de 19 kg/m2, ni tampoco a mayores de 70 años ya que hay riesgo de perder masa muscular, deshidratación, hipoglucemias…

¿Qué es el ayuno intermitente? Es un método de alimentación que lo que hace es controlar la ingesta de alimentos durante una determinada ventana de tiempo. Es decir, hay un periodo de tiempo en el que podemos comer y otro en el que no ingeriríamos alimentos. La forma más famosa de ayuno intermitente es la 16:8 en la que no comeríamos durante 16 horas (con las horas de sueño no es tanto, no te asustes) y la ingesta se haría en las 8 horas restantes. Hay más modalidades como ayunos de 24 horas o los de 12:12 para aquellos que hacen su primera toma de contacto con el ayuno.

¿Hay algún riesgo con el ayuno intermitente? “Puede llevar a la hiperatención e, incluso, a las conductas obsesivas con la comida y que, a la larga, pueden dar lugar a trastornos de la conducta alimentaria. No le sucede a todo el mundo, pero es una posibilidad que se debería tener en cuenta y más en personas con antecedentes de estos trastornos. El ayuno intermitente puede ser una estrategia para algunas personas, pero es mejor el ejercicio físico y la suplementación”, asegura la Dra. Isabel Viña.

¿Qué es el envejecimiento celular?

El proceso oxidativo de las células es lo que llamamos envejecimiento y somos conscientes de que factores como el sol, la contaminación o el tabaco son perjudiciales, producen radicales libres y son responsables directos del envejecimiento prematuro de las células. “Entendemos el envejecimiento celular como la pérdida de función, a todos los niveles, porque se acumulan radicales libres (sustancias de desecho) que van dañando nuestras células y, especialmente, las mitocondrias (nuestras fábricas de energía). En las mitocondrias las células respiran. Con el envejecimiento se acumulan de suciedad y van destruyendo nuestro material genético. En definitiva, con el paso del tiempo, los mecanismos de reparación se ven afectados y disminuidos”, afirma la experta.

¿Cómo podemos ralentizar este proceso? “Lo más recomendable sería crear más fábricas de producción de energía, es decir, nuevas mitocondrias; reparar los daños producidos en las células; y, por supuesto, eliminar aquello que no se puede reparar a través del proceso de autofagia. La autofagia es un proceso donde los macrófagos, las células encargadas de limpiar la 'basura celular' se comen a esas células que no se han podido reparar. Y es aquí donde puede entrar en juego el ayuno intermitente, uno de los diferentes mecanismos capaces de promover esa autofagia. Eso sí, no es el único mecanismo existente, existen otros muchos (y saludables), como el ejercicio físico, que crea nuevas mitocondrias. Se recomienda, sobre todo, la combinación de cardio y fuerza, el tándem perfecto para envejecer saludablemente”.

Estrategias para luchar contra el envejecimiento celular

Para alargar la vida de nuestras células ya hemos visto que un mecanismo recomendable es la autofagia que se crea en el ayuno intermitente, pero también hay otros elementos que pueden servirnos de gran ayuda para mejorar nuestra longevidad celular.

Un estilo de vida activo con ejercicio diario sería lo ideal para retrasar el envejecimiento celular. Combinar ejercicio cardiovascular y de fuerza se perfila como una de las mejores tácticas para conseguirlo. "Los principales beneficios del ejercicio físico regular y constante son mantener sanas las articulaciones y prolongar la flexibilidad, favorecer la circulación sanguínea, eliminar toxinas y una buena forma de limitar el aumento de peso. Además, ayuda a crear nuevas mitocondrias, que mejoran la respiración y energía celular y, en definitiva, multiplican la vitalidad y restan el envejecimiento de las células”, apunta la experta.

Además del ejercicio físico la doctora recomienda también una suplementación específica indicada para ralentizar esa oxidación celular. “Al hábito saludable del deporte podemos sumarle una alimentación rica en antioxidantes naturales, pero también la incorporación de una suplementación avanzada específica, rica en vitamina C, Coenzima Q10 o creatina monohidrato, para reparar esas mitocondrias dañadas”.

Llevar una alimentación sana y equilibrada, hacer ejercicio físico de manera regular, tomar una suplementación adecuada y practicar el ayuno intermitente, son las mejores estrategias para combatir el envejecimiento celular prematuro. ¿Vas a seguir estos consejos para alargar la vida de tus células?