La hija de Guti y Arancha de Benito ha revelado que tiene una nueva vida. Gracias al apoyo de su novio, Miki Mejías, ha dejado atrás su rebeldía y sus polémicas salidas.

En un tiempo no muy lejano, el nombre de Zayra Gutiérrez ocupaba titulares en los medios de comunicación una y otra vez por culpa de sus alocadas costumbres. Fiestas ilegales, salidas fuera del horario del toque de queda, quedadas con amigos sin usar mascarilla o sin respetar la distancia de seguridad fueron algunos de los motivos que hicieron popular a la hija de Guti y Arancha de Benito de la noche a la mañana. Por suerte para ella, y para tranquilidad de su padres, esa etapa alocada ha quedado atrás.

Y es que la vida de la joven ha dado un giro de 180 grados a raíz de que tomara una drástica decisión: irse a vivir a Londres con su pareja, Miki Mejías. Un joven que la hace inmensamente feliz y que la ha ayudado, según ella misma ha relatado, a abandonar las costumbres díscolas de antaño.

Zayra Gutiérrez defiende a su novio: «Es un 10 de persona»

«He dejado la mala vida que tenía antes», ha revelado la joven en ‘Sálvame’. Al programa intervenía en directo tras la emisión del testimonio de una ex de su novio, al que califica como un “nini” y un “celoso compulsivo”. La madrileña respondía a los ataques contraatacando a la que fue pareja de su chico: «Me parecen muy lamentables sus declaraciones diciendo que me haya llamado gorda y guarra. Ella estuvo con él y le puso los cuernos siete veces ¿Qué pasa? Que está resentida y con mucha envidia porque le encantaría seguir con Miki y está más sola que la una». Y añadía: «Es una puñetera envidiosa y lo único que quiere es estar con él. Es una muerta de hambre y por 50 euros hace lo que sea».

En su conversación con Paz Padilla, Zayra Gutiérrez defendía a su novio: «No me he podido encontrar a mejor persona, mi familia le adora. Creo que si todo mi entorno está tan feliz y tan contento no es tan malo. ¡Es que es un 10 de persona!». A continuación, confesaba que Miki la ha ayudado a encontrar el equilibrio. Y a dar un giro a su vida. «La he cambiado yo gracias a esta persona que me dice: venga, gordita, que no puedes seguir así». Tan convencida está en defender a su pareja que no ha dudado en anunciar medidas legales contra el programa por sacar trapos sucios de su vida: «Él odia el mundo de Telecinco… No voy a consentir esto. Vamos a tomar medidas legales porque estáis sacando a una persona anónima», ha sentenciado.

Hace unos días, la ex del futbolista acudía, acompañada de su hijo Aitor, a la presentación del libro de Dj Nano. Allí confesaba cómo es la nueva vida de su hija en Inglaterra. «Ella está feliz. Está estudiando inglés, reforzando lo que ya tenía, porque ha estudiado en un colegio bilingüe. ¡Y está modo ‘in love’! Le hubiera dado igual estar en Londres que en Cuenca», decía. Asimismo, aclaraba que Zayra no piensa instalarse allí de manera definitiva: «Es solo una experiencia de unos meses. Vuelve en agosto. No es que se haya emancipado de casa y se haya ido a vivir con todos los bártulos. Se ha ido unos meses a descubrir, a experimentar y a vivir… ¡Me da mucha envidia!».

Arancha de Benito, sobre la situación actual de su hija: «La veo inmensamente feliz y tranquila»

Sobre Miki Mejías, la expresentadora solo tiene buenas palabras: «Me cae muy bien. Sobre todo, porque veo el bien que hace en ella. Personalmente, tampoco le conozco mucho, porque no he tenido el tiempo suficiente como para opinar, pero es verdad que veo lo que repercute y hace en Zayra y la veo inmensamente feliz y tranquila».