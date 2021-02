Zayra Gutiérrez, que ha estado en el punto de mira por saltarse las restricciones del covid, ha hablado de su actual relación con su padre, Guti

Desde que el nombre de Zayra Gutiérrez sonara con fuerza debido a su polémica fiesta de cumpleaños donde se saltaron las restricciones para evitar la propagación del coronavirus, la joven ha estado en el punto de mira. Desde entonces mucho se ha hablado de la hija de Arancha de Benito y Guti, incluso de la relación que mantiene con su padre. Ahora, es ella quien ha revelado cuál es la verdadera relación que tiene con su progenitor después de que su madre revelara en televisión de que no se llevaban bien. La joven ha respondido a un ‘preguntas y respuestas’ a través de su perfil de Instagram y uno de sus seguidores ha querido preguntarle cómo se lleva con el que fuera futbolista.

Zayra Gutiérrez ha asegurado que la pregunta sobre cómo es la relación con Guti se la repiten en multitud de ocasiones: «Lo voy a dejar claro aquí para siempre. Yo con mi padre ahora mismo no lo veo mucho obviamente por el tema de la covid y todo eso, pero yo a mi padre lo quiero muchísimo, igual que a mi madre«, ha confesado la joven a través de sus redes sociales, donde ha confirmado que efectivamente la relación con su padre sí que es buena a pesar de que su madre dijera lo contrario en ‘Sábado Deluxe’.

Zayra Gutiérrez se ha abierto en cuerpo y alma de aspectos personales de su vida

La joven también ha querido responder a otras preguntas que los internautas le han preguntado. De hecho, desde que su nombre se viera envuelto en la polémica por saltarse las normas del coronavirus y acudir a fiestas ilegales, mucho se ha hablado de que podría acudir a un reality show. Zayra ha asegurado que en el caso de que participara en ‘Gran Hermano Dúo’ lo haría con su amigo Dani e incluso se atreve a decir a que «harían un gran programa».

La hija de Arantcha de Benito y Guti también ha hablado de aspectos más íntimos, como por ejemplo como es su actual relación con su ex, quien acudió a un plató de televisión para hablar mal sobre ella. «Yo una persona que me ha querido o que ha estado en mi vida sentimental o no, me parece muy patético que vaya a ‘Sálvame’ a contar cosas sobre mí. Pero si eso le hace feliz, pues nada». Y añade: «Bueno lo que decía, que si a esa persona le hace feliz ir a la televisión para hablar de mí por x dinero pues a mí me parece lamentable pero entiendo que haya personas que hagan eso». Y continuaba explicando: «Me parece mal pero lo respeto. Lo que más me ha dolido es que saque conversaciones nuestras que yo le envío a él con toda confianza y que ahora lo publique».