La presentadora de ‘Espejo Público’ ha querido lanzar a través de su programa un zasca de lo más acertado a Carolina Herrera tras sus criticadas y polémicas palabras sobre qué tienen que llevar las mujeres de 40 años o más.

Las palabras de Carolina Herrera para el Daily Mail siguen acaparando titulares. La diseñadora de moda ha hecho públicos algunos consejos para mujeres que tienen o superan los 40 años de edad. Entre ellos está que las mujeres que hayan superado los 40 años deberían olvidarse de llevar minifaldas, bikinis, pantalones vaqueros y el pelo largo.

Pues bien, estas palabras de la diseñadora de moda han corrido como la pólvora y son muchos los rostros conocidos los que han querido contestar a las declaraciones de Carolina Herrera, que le llevaron incluso a ser trending topic en Twitter. Es el caso de Susanna Griso, a la que no le ha sentado nada bien sus palabras.

«La elegancia es tratar a la gente con humildad, sean de donde sean y procedan de la clase social que procedan. Hay algunas que mean tanta colonia que deberían embotellarla y venderla», ha dicho rotunda. Se trata de un zasca a la diseñadora de moda por haber hecho estas declaraciones.

Carolina Herrera ha sido trending topic por sus últimas declaraciones

Las palabras de la presentadora de ‘Espejo Público’ cierran una charla que ha mantenido con Carmen Lomana, que precisamente ha recibido siempre muchas críticas sobre el hecho de que se decante por llevar bikini durante sus vacaciones de verano. La empresaria ha dejado claro en Espejo Público que la edad es solo un número, y que lo importante está en vestir como una se sienta más cómoda.

«Muchas de 18 querrían tener mi cuerpo. No es cuestión de edad, es cuestión de no tener lorzas. Yo me pongo lo que me da la gana», continuaba diciendo en relación a las criticadas declaraciones de Carolina Herrera y a los mensajes despectivos que le han hecho muchos por llevar bikini.

«Las que critican siempre son mujeres. No falla. Por la edad no se debe poner cortapisas. Está en la edad de cada uno. Si a ti te hace feliz ir con vaqueros o con bikini y te encuentras bien, ¡ole tú!», termina diciendo Carmen Lomana, segura de que cada una se ponga lo que le apetezca en cada momento.

Susanna Griso le manda un zasca desde el plató de su programa

Es la primera vez que Susanna Griso habla de manera tan tajante. Pero parece que las palabras de la diseñadora de moda no le han sentado muy bien, ya que considera que tener estilo no es solo por el corte de pelo que lleve una o por el tipo de pantalones que lleve puesto esa persona. Ella va más allá y apuesta por la humildad.

La diseñadora de moda Carolina Herrera lleva días siendo protagonista de la polémica más sonada en las redes sociales. Y es que a sus 81 años ha ofrecido una entrevista al Daily Mail y sus declaraciones no han pasado desapercibidas. Carolina Herrera ha dado algunos consejos para mujeres que ya tienen o superan los 40 años. Entre los consejos que ha hecho públicos a través de este diario británico, está que las mujeres que hayan superado los 40 años deberían olvidarse de llevar minifaldas, bikinis, pantalones vaqueros y el pelo largo.

«Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo después de los cuarenta», continuaba explicando Carolina Herrera en su entrevista más polémica de su carrera como diseñadora de moda. Estas declaraciones han hecho que muchos hayan criticado las palabras de Carolina Herrera en las redes sociales, convirtiéndola incluso en trending topic en Twitter.

Desde aquí, por ejemplo, un beso a Carolina Herrera. pic.twitter.com/Z0e6JFnCpa — elena (@ElenaBorras97) November 30, 2020

Aunque normalmente no ofrece unas declaraciones tan polémicas, Carolina Herrera ha demostrado que no tiene problemas a la hora de dar su opinión sobre ciertos temas. La diseñadora de moda es rotunda y asegura que «no hay nada que envejezca a una mujer que vestirse de joven». Esto es lo que le lleva a pensar que hay ciertas prendas, complementos o cortes de pelo que no favorecen, según ella, a mujeres de cierta edad.

Las críticas en las redes sociales no se han hecho esperar. Muchos han demostrado que las palabras de Carolina Herrera no son ciertas a través de palabras e instantáneas de rostrosc conocidos que a pesar de la edad, mantienen su melena larga. La persona que más han puesto en los ejemplos los tuiteros es a Ángela Molina, que a sus 65 años sigue llevando el pelo largo.

A continuación, os mostramos a todas las famosas mayores de 40 años que apostaron en su momento por llevar el pelo largo y que no hay duda de que les sienta de maravilla: