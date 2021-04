Manuel Bedmar, el novio de Rocío Flores, ha dado un paso más y se atreve a lanzar un zasca a Rocío Carrasco en pleno revuelo mediático por el desgarrador testimonio que cada semana hace público a través de su docuserie.

Manuel Bedmar ha sido siempre uno de los apoyos incondicionales de Rocío Flores. El joven se ha decantado siempre por mantenerse en un discreto segundo plano y no entrar en las polémicas televisivas que giran siempre alrededor de la familia de su pareja. Hace unos meses prefería dejar su perfil de Instagram en privado, para así mantener su privacidad alejada de los medios de comunicación, pero ahora ya lo ha abierto al público, algo que nos permite conocer más sobre él.

Hemos visto que ha compartido rincones de su casa, también fotos con Rocío con declaraciones de amor que a todos nos gustaría recibir e incluso, ha hecho público su apoyo a su chica. Pues bien, cuando creíamos que lo habíamos visto todo, Manuel Bedmar se atreve a lanzar un zasca a Rocío Carrasco a través de las redes sociales.

Y es que el novio de Rocío Flores ha querido compartir con sus seguidores un vídeo de Olga Moreno, que ya está instalada en Honduras a la espera de que se estrene durante la noche del jueves ‘Supervivientes’. En el vídeo vemos a la mujer de Antonio David Flores enseñando la maleta que se ha llevado al programa. Junto al vídeo, Manuel escribe: «Te quiero con locura suegra mía», escribe junto a un emoticono en forma de corazón rojo.

Manuel Bedmar llama «suegra mía» a Olga Moreno

Este mensaje se ha entendido como un zasca absoluto a Rocío Carrasco, ya que su suegra sería esta y no la actual mujer de Antonio David Flores. Manuel Bedmar podría no conocer a la hija de Rocío Jurado, ya que desde que está saliendo con Rocío Flores, esta no mantiene ningún tipo de relación ni acercamiento con ella. Esta situación familiar sí que le ha hecho coincidir en varias ocasiones con Olga Moreno, a la que manda ahora un mensaje de apoyo que no ha dejado indiferente a nadie.

Con este mensaje no solo muestra el cariño que le tiene, sino que hace ver también de qué parte está en toda la polémica que gira en torno a el desgarrador testimonio que da cada semana Rocío Carrasco en su docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Hasta ahora no había dado este paso, aunque sí había querido hacer público el apoyo que le está dando a su chica en estos momentos tan duros para ella.

Rocío Flores prefiere no pronunciarse al respecto

Rocío Flores ha optado por continuar con su vida ahora que hay un gran revuelo mediático en torno a ella y su familia por los testimonios que está dando su madre en la docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. A pesar de que muchos medios de comunicación están buscando sus primeras palabras y reacciones, la joven se ha decantado por mantenerse callada para no echar más leña al fuego.