La ruptura en directo de Marta Riesco con Antonio David Flores sigue dando mucho que hablar. La última persona en pronunciarse respecto a la manera en la que la dejó al malagueño ha sido Gloria Camila. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado no se ha cortado un pelo y ha sado su sincera opinión sobre el final del noviazgo de la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y el padre de su sobrina, Rocío Flores.

En el plató de ‘Ya son las ocho’, donde trabaja como colaboradora, la joven ha confesado que ha mantenido varias conversaciones con Marta, con la que mantiene una relación cordial. «Yo me quedé sorprendida porque había cosas que no conocía». Asimismo, ha aclarado que no son amigas: «Somos compañeras. No me invita a su fiesta, así que no somos amigas«, destaca, haciendo referencia a la famosa fiesta por el 35 cumpleaños de la madrileña que provocó, por causa del plantón de Antonio David, el final de su idilio.

«Hay cosas que entiendo y que no entiendo», ha admitido la hija de ‘la más grande’. A continuación ha espetado una frase que ha sonado de alguna manera a reproche: «Yo no dejaría a mi pareja en directo sin haber hablado con él».

Conocedora de parte de la historia, Gloria Camila ha afirmado que Marta Riesco «sabía desde el miércoles que (Antonio David Flores) no iba a ir a su cumpleaños». Una fiesta que tuvo lugar dos días después y en la que la ausencia del ex de Olga Moreno hizo saltar su romance por los aires. Con estas palabras desmonta la versión que dio en su día la que fuera aspirante a representar a España en Eurovisión. Esta contó en el plató del programa de Sonsoles Ónega que se había enterado de la ‘espantá’ del andaluz ese mismo día.

Las declaraciones de la colaboradora coinciden con lo que ha contado recientemente Rocío Flores, quien ha desvelado que sabía desde varios días antes del aniversario de Riesco que su padre no tenía intención de viajar a Madrid para acompañarla: «Yo sabía que mi padre no iba a venir… Sí lo sabía desde el viernes, que no iba a ir, pero no voy a explicar los motivos porque no sé realmente todo».

Lo cierto es que mientras Gloria Camila ha hablado de su compañera delante de las cámaras, la aludida se prepara ya para regresar al trabajo. Ella misma ha anunciado en las redes sociales que ha recibido el alta y que volverá a la pequeña pantalla. «Me han dado el alta hace un par de horas. Estoy muy contenta porque tengo muchas ganas de incorporarme a mis programas. A veces en la vida hay que parar y me ha vuelto a ocurrir… Y antes de encontrarme mal y peor, el médico consideró que me tenía que apartar unos días del trabajo», ha arrancado diciendo en un vídeo que ha publicado a través de Stories.

«A veces hay que respirar y pensar en uno mismo. He estado en mi pueblo desconectada del mundo. Me he ido enterando de cosas. El médico me prohibió ver contenido sobre mí. Hay gente que ha hablado de mí y que ha dicho mentiras», continúa. «Estoy súper feliz de pertenecer a la comunidad de Instagram porque hay gente que me ha dado muy buenos consejos».

Con buen aspecto y animada, la periodista ha anunciado que vuelve a la carga con las pilas puestas: «Vuelvo a estar fuerte, vuelvo a estar renovada. Sigo con mi tratamiento, esto no es cosa de dos días. Lo temas de salud mental hay que tomárselos muy en serio. Yo me lo tomo muy en serio. Me parece igual de importante que te duela el estómago a que te duela el alma. Solo espero poder ser la misma de siempre».

«He estado ausente, pero espero volver a mi trabajo, al de siempre. Quiero agradecer el apoyo inmenso que he recibido. He recibido muchas críticas, pero también he recibido muchísimo cariño y no sabéis cuánto se agradece recibir cariño de gente que ni conoces cuando estás en momentos bajos y complicados», ha relatado Marta Riesco en su perfil de Instagram.

En su vídeo, Riesco da las gracias a las personas anónimas que le han mostrado su apoyo: «Hay mucha gente que me ha llamado para preguntarme cómo estoy, de una manera de amistad. Otra gente lo ha hecho para dar información. Son cosas que tengo que seguir aprendiendo con el paso del tiempo».

Te interesará saber...