La colaboradora ha sido tajante al recordar su bronca con Jorge Javier Vázquez. «Estoy muy dolida», ha admitido.

A raíz de la disputa entre María Patiño y Mila Ximénez en ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez ha reflexionado en ‘Sálvame’ sobre las disputas que surgen a veces entre los colaboradores por motivos de trabajo. Tras analizad las causas que han distanciado a la sevillana y a la gallega, recordaba su sonada bronca a Belén Esteban en ‘Sábado Deluxe’. «Desde aquello, lo nuestro no es igual”, ha confesado el de Badalona. “Claro que no es igual”, respondía ella: “No es porque te haya dejado de querer, ¿eh? Pero no me merece la pena”.

Belén recuerda su bronca con Jorge Javier: «Dijiste cosas que me dolieron mucho»

Belén no quería volver a hablar de un tema que le costó muchos disgustos, pero el presentador insistía: “Belén tiene dos muros conmigo: ‘Gran Hermano VIP’ y el ‘Sábado Deluxe’… Yo lo he notado: superar lo del ‘Sábado Deluxe’ no lo has superado. ¿Nuestra relación se ha echado a perder?”. La madrileña contestaba, sincera: “Hubo cosas que no me parecieron bien y eso no lo he hablado contigo. No voy a hablar nada del tema… Dijiste cosas que me dolieron mucho. El pasado es pasado, pero tengo mi corazoncito».

Belén ha sido clara con su compañero cuando éste le ha preguntado si tenía algún asunto pendiente: «Sé que no te enfadas, que estás muy zen. Y muy bien por ti». Y destacaba que en su bronca solo le dijo «cosas feas». Jorge Javier quiso saber: «¿Entonces crees que eso no lo hemos solucionado?».

«Es verdad que estoy muy dolida»

La respuesta de su colega ha sido muy sincera: «Yo lo he solucionado. Pero contigo no somos de irnos a cenar juntos, de irnos a comer. No eres mi íntimo amigo. Somos amigos, llevamos 20 años juntos casi. Te tengo mucho cariño como tú conmigo. Y tú conmigo muy bien, pero es verdad que estoy dolida».

El presentador le ha recordado que su actitud ha cambiado mucho desde su encontronazo en televisión. «No saludas como antes. Antes te gustaba más hablar, que si chismes y demás… Y ahora no». La ex de Jesulín se limitaba a decir: «El tiempo lo curará todo».

«Fue todo desmedido, me comí un marrón que no me lo debería de comer. Dijiste cosas que ni eran verdad y que no te importaban y que no te importaban. No te deseo nada malo pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo», añadía la colaboradora. Jorge Javier, sereno, aseguraba que para él todo ha quedado en el pasado: «Es como si no hubiera pasado nada», aseguraba. «Lo sé, que te conozco», replicaba la tertuliana.

«Aquí sí hay muchos palmeros de Jorge Javier Vázquez»

«Hay cosas de Jorge que está en su libertad de decirlas, pero yo no estoy de acuerdo. Y para mi entender se equivoca en cosas y también hay que decírselo». El presentador animaba a Belén a decir lo que tuviera que decir, si es que alguna vez se había callado algo. «¿En estos 12 años te has callado cosas conmigo?«. Tras un largo silencio, la colaboradora respondía: «No. ¡Claro que me he callado cosas contigo, como tú conmigo». El de Badalona señalaba: «Si yo me he callado cosas es con mi libertad, no porque me sienta cohibido. ¿Dónde está el mundo palmero? Eso se llama autocensura de cada uno. ¿En algún momento te he impedido que digas algo de mí? ¿María Patiño es palmera mía?».

«Tienes cosas que resolver conmigo, pero son cosas emocionales», decía Jorge Javier a Belén Esteban. Fue entonces cuando Belén sacó a relucir la dureza con la que Jorge Javier ha hablado de la familia Campos tras la polémica entrevista de la malagueña en ‘Sábado Deluxe’. «Creo que lo de la cría no me pareció nada bien. ¡Y aquí sí que hay muchos palmeros de Jorge Javier Vázquez! Entre ellos, Kiko Matamoros. ¡Cuando Jorge Javier dice algo te subes al palito, sea de quien sea!. En ‘Gran Hermano’ cuando Jorge me daba te subías al palito».

El presentador, empeñado en resolver viejas rencillas con Belén, volvía al tema central: «Creo que ya no estás cómoda conmigo. Ya no tienes la complicidad». Ella zanjaba: «Eso no es verdad. Cómoda estoy. Cuando me miras y yo te miro nos entendemos».