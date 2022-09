Tras un larguísimo verano de vacaciones, Yulen Pereira ha vuelto a su casa, en Madrid. Allí ha retomado sus rutinas y encamina sus próximos pasos para el futuro. Este lunes se ha reunido con el presidente de la Federación de Esgrima. Una cita tras la que ha asegurado estar «bien y en la dirección correcta. Voy a seguir compitiendo». Y es que tras semanas de incertidumbre sobre su carrera deportiva, todo parece retomar su curso. «Hemos estado hablando de deporte básicamente, que es lo importante, y planificar la temporada, las diferentes competiciones que hay, las concentraciones, los federativos». Pero no todo en la vida del joven es la esgrima. Anabel Pantoja, a la que conoció en ‘Supervivientes‘, juega un papel fundamental. Ahora están separados. La colaboradora, que ha estado unos días en Gran Canaria, se ha trasladado a Sevilla para visitar a su padre en el hospital. El deportista entiende que la situación familiar es complicada debido al delicado estado de salud de Bernardo Pantoja: «Ella creo que estará más visitando a su familia que, como ya sabéis, tiene una situación delicada y eso es lo más importante ahora mismo».

La salud del padre de Anabel vuelve a ser objeto de preocupación para todos los suyos, y por eso Yulen no se atreve a decir cuándo volverán a verse. «Planes tenemos», reconoce. Intuye que «queda poquito» para reunirse con su chica, pero de momento es imposible precisar una fecha exacta. Lo importante es que mantienen una excelente comunicación: «Ella y yo hablamos diariamente».

«Todavía no he tomado una decisión final de la ciudad en la que entrenaré», admite Yulen Pereira

Sobre un futuro a medio o largo plazo con Anabel, el esgrimista prefiere dejar en el aire si Anabel estaría dispuesta a dejar Canarias por estar cerca de él. Lo cierto es que él no sabe si fijará su residencia fuera de España ante la nueva temporada en su disciplina deportiva: «Todavía estamos planificando el futuro… Como sabéis hemos llegado a nuestras respectivas ciudades y estamos planificando, al final ya sabéis como es esto que hay que planificarse, ver que hacer cada uno». Y apunta: «Todavía no he tomado una decisión final de la ciudad en la que entrenaré».

Estos días, Yulen Pereira se encuentra en el domicilio de su madre, con la que convive en la capital. Juntos han disfrutado de unas vacaciones en Mallorca, a las que no ha ido Anabel. Esta tenía claro que debía dejar espacio suficiente para que su novio y su suegra se divirtieran sin ella: «Yo no pinto nada». A su vuelta al hogar, el joven ha anunciado que pronto dará noticias sobre su futuro: «Hola familia, ya estoy en mi casa organizando la semana que se viene, espero en esta misma semana poder anunciaros una decisión sobre mi futuro deportivo. Gracias por la comprensión».