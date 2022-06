Yulen Pereira y Anabel Pantoja cada vez tratan con menos reparo todo lo referente a su incipiente historia de amor y eso que aún no han querido dar el paso decisivo. Poco a poco van perdiendo el miedo al rechazo y se animan a expresar qué sienten el uno hacia el otro. Su conexión en ‘Supervivientes’ ha sido una sorpresa para ambos, que acudieron a cumplir con el reto sin planes de encontrar el amor, pero la vida es así de azarosa y parece que están disfrutando como adolescentes de una nueva ilusión en sus respectivos corazones. Sin embargo, surge la incertidumbre y es que no siempre se está seguro de lo que uno siente, pero especialmente se sienten dudas sobre si los sentimientos de la otra persona son reales, dado que aparece el miedo a sufrir la otra cara de la moneda: el desamor. Y en ese punto es donde parece encontrarse ahora el jugador olímpico de esgrima, a quien no le ha quedado del todo claro lo que siente por él Anabel Pantoja, pese a la tierna carta que le ha escrito para no dejarse nada en el tintero y demostrarle que le quiere y lo importante que es para ella.

Aunque Yulen se deshizo al poder conocer el contenido de la carta escrita por puño y letra de Anabel Pantoja, parece que le han surgido unas sospechas y es que no sabe si debe fiarse o no de lo que en ella se cuenta o si iba dirigid tan solo a él o tenía como destinatario colateral a su exmarido, Omar Sánchez: “Tú me haces una carta y le dices después a Anuar que no querías que lo dijese en alto porque puede que lo vea el Negro”, le reprochaba Yulen a la colaboradora de ‘Sálvame’, porque no parece haberle sentido nada bien que esa carta encierre tanto los sentimientos hacia él como los temores de que pueda enfadarse su ex. “Pensé que me estabas escribiendo pensando en él”, se quejaba.

A Anabel Pantoja esta declaración le ha pillado por sorpresa, pues cree que ha dado un paso agigantado en su relación con Yulen y eso que no quiere ponerle nombre a todo lo que le está sucediendo y a los sentimientos que han comenzado a florecer en ella, después de tanto tiempo confusa. Aun así, ella quiso tranquilizar a su mejor apoyo en ‘Supervivientes’ y dejarle claro que “lo que puse en la carta es lo que siento, no salgas de ahí”. Pese a su intento de demostrarle que lo que siente por él está siendo real, incluso para sorpresa de ella misma, él mostró su temor: “Siento que fuera a lo mejor te olvidas de mí”, plantea el esgrimista, temeroso de que Anabel pueda regresar a los brazos de Omar y que él se quede como un amor pasajero que tan solo le ha servido para comprender lo que siente hacia su exmarido.

No es el caso. Al menos Anabel Pantoja así quiere hacérselo saber, que por ahora parece estar más dispuesta a iniciar una historia de amor con el esgrimista, antes que retomar su matrimonio con Omar Sánchez: “Yo estoy pensando completamente al contrario”, trataba de hacérselo saber sin llegar a pronunciar lo que en España podría generar daño innecesario. Ahora que comienza la reunificación y ambos podrán estar más tiempo juntos y hablar largo y tendido sobre lo que sienten y si están preparados a dar un paso más allá en su historia.

Eso sí, a Yulen las cosas no le quedaron aún del todo claro y después de esta conversación con su amada fue sorprendido quejándose de su situación y poniendo en duda estos sentimientos: “Yo soy el pringado que está por ella”, dice Yulen al sentirse el “segundo plato”. Unas palabras que pronunció sin saber que estaba siendo grabado por las cámaras de ‘Supervivientes’, lo que daría mayor veracidad a sus sentimientos hacia Anabel Pantoja, además de las dudas que él pone en lo que siente ella. Pese a eso, quiso matizar sus palabras al verse ‘cazado’: “Lo que tiene está. Esto no es fuera y ella fuera tiene muchas cosas. Si ya es difícil estar en una playa diferente sin poder hablar con ella, es más difícil pensar lo que ella puede tener en su cabeza. Me da a entender una cosa y luego me da a entender otra. Me escribe una carta preciosa, pero luego me pide que no hable alto porque le puede doler al Negro”, continúa con sus dudas, que hasta que no logre hablar con ella largo y tendido no podrá despejar por completo.