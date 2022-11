Bernardo Pantoja ha fallecido este viernes 25 de noviembre en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Horas antes ya anunciaban que su estado de salud era crítico y que el peor de los finales podría resolverse en las próximas horas. Desafortunadamente, así ha sido. Anabel Pantoja ha estado junto a su padre en sus últimas horas de vida. La colaboradora de televisión se trasladó a última hora de este miércoles a Sevilla desde Madrid. Lo hizo en solitario pues su actual pareja, Yulen Pereira, no le acompañó. De hecho, el esgrimista tampoco ha acudido a dar el último adiós a Bernardo Pantoja en el tanatorio de Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde se trasladaron los restos mortales del hermano de Isabel Pantoja.

Los restos mortales de Bernardo Pantoja ya se encuentran en el tanatorio

Anabel Pantoja se acercaba hasta el tanatorio donde se ha instalado la carpilla ardiente acompañada por su madre, Mercedes Bernal. Una Anabel completamente destrozada se despedía de su padre. Sin embargo, no ha estado junto a ella su nueva pareja. El esgrimista se encuentra en Madrid haciendo frente a sus compromisos deportivos. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ aseguró que iba a centrarse en su carrera deportiva, por lo que no es de extrañar que este viernes haya tenido que entrenar, lo que le ha impedido desplazarse hasta la capital hispalense.

Anabel Pantoja ha recibido un bonito gesto de su ex, Omar Sánchez

De momento, Yulen Pereira no se ha pronunciado sobre la muerte de su suegro, Bernardo Pantoja, a quien desconocemos si llegó a conocer personalmente. Quien sí ha tenido un bonito gesto con Anabel Pantoja ha sido su ex, Omar Sánchez. Curiosamente, al surfero le ha pillado esta trágica noticia en Sevilla. A pesar de que a primera hora de esta tarde del viernes, él ha regresado a casa, a Gran Canaria, sí que ha tenido tiempo de arropar a la colaboradora de televisión en estos momentos delicados.

A pesar de que ambos pusieron punto y final a su relación, Omar Sánchez ha tenido un bonito gesto con ella. A través de sus redes sociales, el canario ha compartido una historia con un fondo negro y una estrella dorada. Un bonito guiño que ha llamado mucho la atención. A pesar de que no ha mencionado a nadie de manera directa, todo parece indicar que esta historia va dedicada a quien fuera su suegro, Bernardo Pantoja.

Yulen Pereira se encuentra haciendo frente a sus compromisos profesionales

Llama también especialmente la atención que Yulen Pereira, su actual pareja, no le haya mandado ningún mensaje públicamente. El esgrimista se encuentra en Madrid aunque no se descarta que en las próximas horas viaje hasta Sevilla para estar junto a su novia en estos momentos tan complicados para ella. Como hemos dicho anteriormente, ha tenido que hacer frente a diferentes compromisos deportivos antes de poder viajar hasta la capital hispalense.

Tanto Anabel Pantoja como Yulen Pereira estaba previsto que acudieran este jueves en la noche a un evento organizado por Susana Molina, íntima amiga de Anabel, y su novio. Sin embargo, obviamente la sevillana no acudió y Yulen Pereira también prefirió no asistir a esta celebración y quedarse en casa. El esgrimista no tenía cuerpo para fiestas y estuvo muy pendiente en todo momento de lo que iba ocurriendo en el hospital de Sevilla, quien estuvo muy atento al teléfono vía móvil.