Yolanda Ramos es una de las mejores amigas de Rocío Carrasco y ha dado el paso de entrar en directo en el programa para mostrarle su apoyo.

Tras la llamada de Fidel Albiac, una de las mejores amigas de Rocío Carrasco ha entrado en directo para darle una sorpresa. Ha sido la actriz Yolanda Ramos, que a pesar de que es de las que se acuesta temprano, ha esperado hasta la una de la madrugada para entrar en directo y lanzar un alegato en favor de la hija de Rocío Jurado.

«Estoy muy nerviosa, quería darte las gracias porque no sería tu amiga si no me hubiera… Mira, mi padre no quería que yo fuera actriz y muchos años antes de conocerte, me encontré con la voz de tu madre al acudir a una obra. Quién me iba a decir que al cabo de los años iba a estar hablando con su hija y defendiéndola», empieza diciendo emocionada desde su casa.

Ha querido hacer un alegato en favor a Rocío: «A mi nunca me han maltratado psicológicamente, pero sí moralmente. Yo no te creí porque creí que exagerabas. Creo que muchas nos hemos sentido maltratadas. Creí que habías sido exagerada. Quiero decir que a lo mejor no nos han pegado, pero no nos han dejado ser. Quiero darte las gracias, porque queda guay decir que eres amiga de la hija de Rocío Jurado. Queremos que nos dejen ser, no sé cuáles son mis limitaciones ni mis derechos, igual que muchas», ha expuesto.

Yolanda Ramos le ha hecho saber que en alguna ocasión pensó que exageraba

Acto seguido ha querido preguntarle a Rocío Carrasco si cree que sus amigas han estado a la altura. La propia Yolanda Ramos cree que no: «No hemos estado a la altura porque creí que exagerabas», explica. La hija de Rocío Jurado le ha contestado rotunda: «Habéis estado todo lo que yo os dejado estar. Por esa personalidad que yo tengo, por esa vergüenza absurda de no querer contar las cosas tal y como son. Yolanda es amiga mía y yo le he contado cosas puntuales. Le conté de una historia de tres kilómetros, tres metros. Mis amigas han estado, pero todo lo que yo os dejado que estuvierais».

Para despedirse, Yolanda Ramos ha querido decirle unas últimas palabras, que han ido dirigida a su faceta como madre: «Tienes una niña preciosa. Gracias por todo», apuntaba antes de mandarle un beso y terminar la conexión. Rocío Carrasco no podía estar más emocionada por esta sorpresa.

La llamada sorpresa de Fidel Albiac

Pero no ha sido la única llamada que ha recibido durante la noche del miércoles Rocío Carrasco. Sin que se lo esperara, Fidel Albiac ha entrado en directo para mostrarle su apoyo público a su mujer, dejando así a un lado su idea de no querer participar en ningún programa. Sin embargo, la ocasión lo merecía.

«Hace mucho tiempo que no salgo en un plató de televisión. Eso de darle apoyo, está de más. Me produce tanto dolor escucharla, he vivido constantemente ese dolor… Dicho eso, apoyo público, todo apoyo que tenga… pero no solo a ella, sino a todas las personas que pasan por lo mismo», ha empezado diciendo.

«No me gusta salir en los medios, pero ¿y qué hago?», ha continuado diciendo Fidel. «La otra persona está ejerciendo maltrato para todas las personas que están a mi lado. A Fidel le ha tocado porque está a mi lado», ha contestado Rocío justo después de que expusiera Fidel esta pregunta, dejando claro que el problema vuelve a ser Antonio David Flores.

«Creo que el silencio ha perjudicado. Una víctima por estar callada que se le siga dañando no creo que ese sea el mensaje más adecuado para personas que están en su casa y no pueden hablar. No se puede machacar a una víctima porque esté callada», ha seguido diciendo Fidel Albiac, lanzando un apoyo claro hacia su mujer.

Cómo es vivir con una mujer maltratada psicológicamente

«Ella ha tratado de que no se le note, también se le ha utilizado en contra. Se ha dicho que no ha salido de casa. A lo mejor cuando sale, la prensa no se le ha visto. He visto a Rocío como la habéis visto todos vosotros. Yo he leído que tiene la nariz doblada porque toma drogas… No quiero tomar protagonismo…», ha desvelado sin querer contestar a la pregunta de uno de los colaboradores que quería saber cómo es vivir con una persona maltratada psicológicamente.

«He seguido muy poco la docuserie, me duele verlo porque me remueve. He estado hablando con un amigo, con mi madre. Los episodios los veo en el momento, porque duele. Cómo se ha podido tantísimo tanto aguantando ese daño. Muchas veces me he levantado y no he seguido viéndolo», desvela Fidel Albiac sobre los días de emisión de los episodios de la docuserie.