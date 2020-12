Te contamos la verdad sobre la supuesta cancelación de ‘Yerma’, la obra de Rafael Amargo, después de que el teatro permaneciera cerrado a cal y canto.

Justo en el mismo día en el que Rafael Amargo volvía a primera línea mediática, se ha revelado que la función de ‘Yerma‘ que debía tener lugar este miércoles había sido cancelada. Ni él ni los actores aparecieron por el Teatro de La Latina, lo que refleja que no fue una cancelación ‘in extremis’, sino que todo el elenco estaba avisado. Esta supuesta anulación coincide justo en el día en el que se confirma que una de sus actrices protagonistas, Blanca Romero, -quien se alternaba con Sara Vega para interpretar un papel de peso durante el espectáculo-, ha dejado la obra. En SEMANA damos el bombazo hace unos días y ha sido ella misma la que lo ha confirmado, diciendo que no continuará trabajando con él tras el escándalo. Por ello, nos hemos puesto en contacto con Pentación, la empresa que está detrás de la gestión y dirección del teatro, y nos han revelado el motivo por el que se ha dado por hecho esta información. Al parecer, el equipo debe descansar dos días en semana y después de haber tenido más funciones de las previstas la pasada semana, han decidido que este miércoles no habría obra. Un hecho sin importancia y que tan solo se debe, según el departamento de comunicación, a cuestión de agenda y descanso de los actores.

El teatro permaneció cerrado a cal y canto este miércoles por la noche, pero con estas explicaciones todo queda más que claro. Por el momento, todo continúa con normalidad y lo cierto es que a día de hoy hay entradas disponibles para próximas funciones y ofrecen espectáculo desde el día 17 hasta el 29 de diciembre. No obstante, es una incógnita cuál será el futuro de la misma, ya que Rafael Amargo ha vuelto a ser noticia de nuevo por un asunto judicial. La Fiscalía de Madrid va a recurrir la libertad de Rafael Amargo para que ingrese en prisión después de que el pasado 1 de diciembre fuera detenido por tráfico de drogas y organización criminal.

Horas después de saltar a los medios este revés, el bailaor y su esposa se reunieron con su abogado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha desvelado frente a las cámaras que no ha recibido ninguna notificación al respecto. Mientras tanto el artista sigue acudiendo cada 15 días a los juzgados para cumplir con sus obligaciones legales y firmar, una medida que se le impuso cuando fue puesto en libertad días después de ser detenido.

No están tiempos fáciles para Amargo. Además de este movimiento profesional y de la complicada situación judicial a la que se enfrenta, el bailarín no vive su mejor etapa familiar. «No se habla con su padre, con su madre sí. Se ha alejado de él porque le dice las cosas como son. A su padre hay cosas que no le gustan y le habla claro. Él es quien le está dando la espalda a mucha gente porque no quiere oír ciertas cosas», dice a esta revista alguien muy cercano a Rafael. Declaraciones que evidencian que la relación con su progenitor no pasa por su mejor momento. Florentino no apoya la actitud de su hijo en determinados asuntos, tampoco la gestión que ha hecho Rafael del escándalo provocado por su detención. Pero ¿tiene arreglo?, ¿hay posibilidad de reconciliación entre ellos? La respuesta es clara: «Es su padre y solo hay uno, pero ahora mismo no hay comunicación«. En la actualidad no hay entendimiento, pero todo apunta a que cederán y acercarán posturas, recuperando así la relación padre e hijo.

Cabe destacar que otro de los asuntos sobre el que hemos querido indagar con Pentación ha sido la dimisión de Blanca Romero. Aunque nos aclaran que ellos son el teatro y no la productora que gestiona este tipo de contratos, dicen a SEMANA que dan por hecho que Sara Vega sea la única protagonista que continúe al frente de la obra y no tenga una sustituta como era Blanca Romero, con quien se alternaba varios días en la función.