María Patiño está imparable. Desde que se reabrieran los centros de belleza en Madrid tras el confinamiento por culpa de la crisis del coronarvirus, la presentadora de televisión no ha parado de visitarlos. Después de unos días de su último retoque estético, María Patiño ha vuelto a uno de ellos para someterse al retoque más extraño hasta la fecha.

Y es que la presentadora de ‘Socialité’ se ha hecho un tratamiento para las manos, con el fin de rejuvenecerlas con ácido hialurónico. El encargado de desvelar el nuevo retoque estétito de María Patiño no ha sido otro que el doctor que le ha hecho dicho tratamiento en una de sus clínicas.

«Aquí nuestra querida @mariapatino_cf, @mariapatino1508, nos platica de su experiencia con el tratamiento para manos. El tratamiento para rejuvenecer las manos con ácido hialurónico. Puede impresionar un poco pero es completamente indoloro y en una sesión la paciente se va con las manos rejuvenecidas 👐👐👌👍», escribían desde el Instagram de la clínica Pérez Díaz.

María Patiño cuenta cómo se siente tras hacerse un relleno de manos

«Es impresionante, impresionante, me ha parecido magia. Mira que me has dicho que a medida que van pasando los días se me va a notar más, pero la verdad es que ha sido para mí un efecto instantáneo. Te lo digo de verdad, impresionante. Ahora tengo unas manos de una niña», bromeba muy feliz con el resultado María Patiño.

La presentadora de televisión ha mostrado cómo están sus manos ahora después de recibir la primera sesión de tratamiento. Aunque apenas es la primera sesión que se hace, María Patiño asegura que se nota ya bastante los beneficios, asegurando que se nota las manos con muchas menos arrugas.

Así han quedado sus manos tras la primera sesión

Este retoque estético va a hacer que en sus manos no aparezcan arrugas, señales de la edad que María no está dispuesta a llevar consigo. Para eso ha contado con la ayuda de un doctor, que irá haciéndole un seguimiento y someterá a la presentadora a varias sesiones para que el relleno siga siendo efectivo. En su próxima aparición en la televisión, María podría ya notar los cambios increíbles de este tratamiento.

Desde la camilla de la clínica, María Patiño no solo ha aprovechado la visita para hacerse este tratamiento, sino que ha hablado de su relleno de manos con una mascarilla negra puesta en su rostro. Esto le podría ser útil para lucir más luminosidad en la cara, aunque no ha explicado el motivo que le ha llevado a ponérsela.

Sin embargo, no es el único tratamiento que se ha hecho recientemente la presentadora de televisión. Es una de las caras conocidas de Mediaset más fan de los retoques estéticos o de belleza y no tiene problemas a la hora de compartirlos con todos sus seguidores: