Están siendo días muy complicados para Rafa Nadal, que se encuentra a miles de kilómetros de su mujer en un momento muy difícil. Y es que Xisca Perelló continúa ingresada en un hospital de Palma de Mallorca cuando se encuentra en el séptimo mes de embarazo. De momento no han trascendido los motivos por los que la mujer del tenista lleva más de una semana en el centro médico en el que incluso no se descarta someterla a una cirugía «por recomendación médica». A pesar de llevarnos un gran susto, Xisca está estable, ya que Rafa Nadal continúa con sus planes deportivos y no se ha trasladado hasta Mallorca.

El tenista se encuentra actualmente en Estados Unidos, jugando un nuevo torneo: el US Open, en el disputará su primer partido este mismo martes 30 de agosto. El hecho de que Rafa haya seguido con sus planes adelante en su faceta profesional da a entender que el estado de salud de Xisca Perelló es estable, dentro de que se encuentra en el hospital, y que está muy bien acompañada por los suyos. El balear está en continúo contacto con ella desde que ingresara en el hospital en el que todavía permanece.

Rafa Nadal está muy pendiente del estado de salud de su mujer, Xisca Perelló

Sin embargo, no se descarta que el tenista regrese en cualquier momento si la cosa se complicase y tengan que someter a la cirugía a su mujer. Lo más delicado es que la empresaria se encuentra en un avanzado estado de gestación. Por este mismo motivo, los médicos de la Quirónsalud Palmaplanas le han señalado que haga reposo absoluto. Durante su ingreso está al lado de sus padres y de su cuñada e íntima amiga, Maribel Nadal, quienes están al cuidado de Xisca Perelló. La pareja siempre se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de su vida personal por lo que no es de extrañar que no haya ningún parte «oficial» sobre el estado de salud de la empresaria.

Fue a mediados del pasado mes de junio cuando supimos que Rafa Nadal y Xisca Perelló estaban esperando su primer hijo en común tras casi tres años de matrimonio y casi 20 años de noviazgo. Las imágenes del matrimonio disfrutando de un paseo en su yate delataron las primeras curvas en la tripita de Xisca. Poco después, cuando ella fue a aplaudir al tenista desde las gradas Wimbledon, no quedó la menor duda, pues su barriga de embarazada era ya imposible de disimular. Apenas unos días después, el propio Nadal confirmó la feliz noticia en una rueda de prensa, pidiendo a su vez discreción. «Si todo va bien, voy a ser padre», decía, prudente. «Voy a ser padre. Queremos vivir de una forma tranquila. No sé cómo me va a cambiar la vida. No creo que suponga un cambio en mi vida profesional».