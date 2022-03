Will Smith se ha convertido en el hombre más buscado de las últimas horas. Su bofetada al presentador de la gala de los Oscar, Chris Rock, tras una broma sobre el peinado de su mujer, Jada-Pinkett Smith, le hizo estallar contra él. La comparó con Demi Moore, quien se rapó la cabeza para la película ‘La teniente O’Neil’, lo que no terminó de sentar bien al matrimonio, ya que ella dio el paso tras problemas de alopecia. Sin embargo, no fue la única broma desacertada por el conductor. Penélope Cruz fue otra de las víctimas de Chris Rock, aunque ella no quiso hacer público su descontento. Sufrió en su propia piel un comentario machista por parte del presentador, el cual, por cierto, no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

Los chistes misóginos de #ChrisRock contra #PenelopeCruz y #JadaPinkettSmith causaron rechazo en las redes y el mismo actor #WillSmith subió al escenario y lo golpeó pic.twitter.com/k0fSe0fk8k #Oscars #lfnews — Latin Fashion News (@latinfashionews) March 28, 2022

Penélope Cruz estaba nominada a Mejor Actriz por su papel en ‘Madres paralelas’, película dirigida por Pedro Almodóvar, al igual que su pareja, Javier Bardem, a mejor actor por ‘Being the Ricardos’. Optaban a ganar la misma categoría, pero Chris Rock hizo de menos a la actriz. Se refirió a ella como «la mujer de Bardem» y no hizo mención a su talento, lo que no gustó a esta actriz tan reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. «Javier Bardem y su mujer están nominados hoy. Si Bardem gana y ella no, entonces él no ganará esta noche», dijo.

En ese instante, Twitter se convirtió en un hervidero de comentarios contra Chris Rock, que lejos de convertirse en el héroe de la noche, solo recibió críticas por su actitud durante toda la noche. «¿Ha dicho Bardem ‘y su mujer’? En fin, otra falta de respeto«, «Honestamente, Chris Rock le faltó el respeto sólo a las mujeres con las bromas. Llamar Penélope Cruz como la mujer de Javier Bardem es no reconocerla. Y burlarse de la alopecia de Jada después de decirla amiga es pasarse de la raya» o «En pleno 2022 ya no pueden seguir repitiendo este tipo de errores».

Otros como Amy Schumer también metió la pata con la actriz Kirsten Dunst, a quien llamó «relleno de asiento» tras no ganar el Oscar en la categoría en la que estaba nominada. A pesar de que la intérprete optaba al galardón como Mejor Actriz de Reparto por ‘El poder del perro’, finalmente no fue la elegida y Amy bromeó sobre este final. «Los grafistas, los de cámaras, los relleno de asiento», dijo mientras caminaba entre en el público. «Déjenme explicarles lo que hace un relleno de asiento, cuando vas a llorar al baño por no haber ganado o algo así. ¡Oh miren, aquí hay un relleno de asiento!», espetó dirigiéndose a Kirsten. Le preguntó si podían moverla, a lo que Jessie Plemons respondió tajante. «Amy, ¿sabes que esa es mi esposa?», respondió. «¿Estás casada con esa rellena asientos? ¡Eso es muy extraño!», replicó, una respuesta que tampoco convenció.

