Violeta Mangriñán vuelve a estudiar: sus planes de ir a la universidad para abrir una cafetería

Violeta Mangriñán continúa su andadura en el difícil mundo de las influencers, ahora que su presencia en televisión poco a poco se desdibuja sin proyectos entre manos. De vez en cuando reaparece en calidad de colaboradora de realities, pero parece que su trayectoria en los platós no termina de estallar, por lo que ya está pensando en un plan alternativo para labrarse un futuro más allá del mundo del espectáculo. Violeta Mangriñán tiene claro que es joven como para cerrarse ella misma los caminos al éxito y si este ya no le llega a través de la televisión, no tiene reparos en hincar los codos para estudiar para formarse en una profesión que le tiene ilusionada y es que ya fantasea por los derroteros profesionales que le llevará a cumplir sus sueños.

Tal y como ha confesado la novia de Fabio en conversación con los reporteros de Europa Press y como mostramos en el vídeo que abre esta noticia, Violeta Mangriñán va a volver a estudiar. Quiere llegar a la universidad, pero para eso debe estudiar primero para acceder a la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Su deseo es formarse en Dietética: “Me gustaría abrir un centro con el que ayudar a la gente a comer”, dice la influencer, que ha encontrado su vocación en ayudar a otros a encontrar el equilibrio en sus hábitos alimentarios y así ser dueños de cuerpos de infartos como le sucede a ella. Pero ella mira más allá de abrir su propia clínica de dietética y es que en su mente también está montar una cafetería atípica, centrada en el cuidado del cuerpo a través de productos saludables.

Vea el vídeo para conocer con detalle qué planea Violeta Mangriñán en su vuelta a los estudios, en su deseo a llegar a la universidad y qué hará con los conocimientos que adquiera. Además, la joven influencer explica cómo la alimentación saludable y el deporte le han salvado la vida en muchos sentidos distintos y es que no solo ha mejorado su salud, sino también su propia vida en los momentos más complicados. ¡Dale al play y descubre en qué anda tan atareada Violeta Mangriñán!