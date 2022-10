Violeta Magriñan ha reformulado su vida con Fabio Colloricchio desde que se convirtiese en madre de su primera hija, la pequeña Gala, y parece estar encantada con la experiencia, aunque no haya ocultado en ningún momento que la maternidad también conlleva muchos sacrificios y encierra momentos muy duros. El balance siempre es positivo y está enamorada de su pequeña, pero también es consciente que tras el embarazo su cuerpo no es el mismo, a pesar de que ha regresado al peso que ella consideraba ideal para sus gustos, aunque sigue teniendo ciertos “problemas” que le acomplejan y que le obligarán a pasar por quirófano en los próximos meses, aunque no sea por prescripción médica, sino por su expreso deseo.

Mucho ha hablado ya Violeta Magriñan sobre sus cambios corporales tras haber pasado por un embarazo y ahora que su rutina se ha visto modificada por la presencia de su bebé. Es por eso quizá que ahora se ha propuesto dejar que sean sus seguidores los que le hagan preguntas para saciar su curiosidad, a las que ella responde con sinceridad. Así hemos sabido de su intención de ponerse de nuevo en las manos de un cirujano estético para solucionar los estragos que la maternidad ha ocasionado en sus pechos.

“Probablemente lo haga en enero / febrero, no me gusta nada cómo se me ha quedado el pecho después del embarazo. Se han quedado caídas y con el pezón enorme”, reconoce la influencer ante la confesión de una de sus seguidoras que sufre el mismo problema que ella tras convertirse en madre. No es una cuestión de urgencia su paso por quirófano, pero sí su deseo para tener el busto que tenía antes de ser mamá y recuperar parte de la confianza perdida en su propia belleza, aunque sus fans no dejen de recordarle lo hermosa que es.

Sea como fuere, aunque la maternidad le haya traído algún que otro estrago para Violeta Magriñan, ella está encantada con la experiencia. De ahí que presuma diariamente de hija ante sus fans, mostrando su rutina casi en su totalidad y todo lo que ella y Fabio están aprendiendo poco a poco de lo vivido. La influencer lo resume a la perfección este equilibrio entre lo bueno y lo malo de traer una nueva Vidal al mundo: “Ser madre es la putada más bonita que te puede pasar y ya no es comparable con nada. Es la experiencia más brutal que pueda experimentar una mujer, pero hay que vivirlo para sentirlo”.