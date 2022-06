Nagore Robles ha reaparecido en un evento público, al que han acudido muchos famosos. Llevábamos mucho tiempo sin verla y su aparición ha sido toda una sorpresa para los medios de comunicación. Como siempre, ha demostrado su simpatía y no ha tenido reparos en hablar de su expareja, Sandra Barneda, de la que no había hablado desde que anunciaron su ruptura definitiva.

La colaboradora de televisión reaparece y habla de Sandra Barneda

Vídeo: Europa Press.

La colaboradora de televisión está sobreponiéndose de lo ocurrido y está aprendiendo a estar sola. De hecho, asegura que no tiene ganas de enamorarse por el momento: «Bueno, puede ser que mi corazón esté un poco herido, no lo sé, no sé si esa es la palabra, pero no estoy preparada para enamorarme, no me apetece nada. Yo sigo teniendo sentimientos todavía muy bonitos hacia Sandra, me apetece estar sola, esto de enlazar una relación con otra no creo que sea lo que me apetece ahora mismo», ha confesado.

Han sido unos meses complicados para Nagore Robles, que se ha refugiado en los suyos para sobreponerse. Ahora ya toca volver a la normalidad poco a poco y ya ha empezado a acudir a eventos públicos. De hecho, ya tiene las fuerzas suficientes para hablar de esta ruptura, dejando más que claro que tiene especial cariño a la presentadora de televisión, con la que ha tenido una relación de idas y venidas.