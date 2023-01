Los Morancos han vuelto a sorprender una vez más. En esta ocasión han aprovechado el revuelo formado en torno a la nueva canción de Shakira junto a Bizarrap y han lanzado su particular parodia. Justo antes de que se cumpla una semana de su lanzamiento y cuando al expectación todavía está cerca, los humoristas se han unido a la revolución, eso sí, como si fueran uno de ellos Clara Chía y el otro Piqué. «Repique de campanas. Claramente está algo por llegar ATENTOS Twingo muchas ganas de que lo veáis», escribe Jorge Cadaval. Poco después ha lanzado la bomba en forma de vídeo, el cual en solo unas horas ha alcanzado miles de visualizaciones y, sobre todo, la ovación de muchos rostros conocidos. Aunque la artista colombiana no ha dicho qué opina al respecto, este vídeo podría hacer mucho ruido en diferentes medios de comunicación, eso sí, no con tanto impacto como el nuevo tema de Shakira, el cual ha batido cualquier récord. No te lo pierdas a continuación.

La nueva canción de Shakira, parodiada por Los Morancos

No es la primera vez ni mucho menos que Los Morancos hacen algo similar. Cabe señalar su sonada parodia con una canción de Rigoberta Bandini o, por ejemplo, La Bicicleta, canción también de Shakira y Carlos Vives. Ambos tienen talento más que de sobra para triunfar y de nuevo vuelven a demostrarlo con esta parodia tan desternillante. Un vídeo del que solo ellos han compartido una parte en el universo 2.0 y que ahora te mostramos en su totalidad en Youtube.