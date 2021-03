Este lunes, la pareja formada por Marte lópez y Kiko Matamoros celebra su segundo aniversario y la modelo lo ha celebrado con un vídeo inédito

Marta López y Kiko Matamoros están de celebración. Este 1 de marzo, la pareja cumple su segundo aniversario y la modelo ha querido compartir unas románticas imágenes muy acaramelados. «Me va a matar por subir esto pero nos representa las 24 horas del día», ha escrito Marta López en el vídeo en el que aparece ella encima de él sin parar de darle besos al colaborador de televisión. Durante estos dos años, ambos han demostrado lo mucho que se quieren y hemos visto la faceta más romántico de Kiko.

Las románticas palabras de Marta López a Kiko Matamoros por su segundo aniversario

En la publicación que ha compartido la modelo ha querido gritarle su amor a los cuatro vientos: «Te quiero. Me encantas y no me creo que ya lleve 2 años contigo. Gracias por lo que me has dado y lo que me das. Gracias por hacerme reír, por enseñarme cosas nuevas y por dejar que yo te las enseñe, por completarme, por haberte abierto a mí, por dejarme conocerte, por aconsejarme y por ayudarme», han sido las emotivas palabras de la modelo, que en muchas ocasiones ha revelado lo enamorada que está de Kiko Matamoros. «Feliz aniversario mi amor, por muchos muchos muchos años más«, ha sentenciado.

Vídeo: Redes sociales

Nada más dar las doce de la noche y que fuera 1 de marzo, la modelo quiso compartir este momento íntimo junto a Kiko Matamoros con todos sus seguidores. De esta «picante» manera, ha querido felicitar a su pareja por estos dos años de amor que han culminado mudándose a vivir a un espectacular palacete en una de las zonas más exclusivas de la capital.

El Kiko Matamoros más romántico conocido hasta la fecha

Aunque al principio de conocer su relación, nadie confiaba que su relación iba a durar dos años debido a la diferencia de edad, ambos han sabido hacer oídos sordos a todo lo que se ha dicho sobre ellos y han sacado adelante su romance. Además, su relación con Marta López nos ha permitido ver al Kiko Matamoros más cariñoso, romántico y centrado hasta la fecha. Son muchas las ocasiones en las que el colaborador aprovecha para compartir palabras de amor hacia su novia e incluso en su programa de televisión no se ha cortado a la hora de decir lo enamorado que está.

Este lunes, celebrarán su segundo aniversario como novios y lo harán en su nuevo nidito de amor. La pareja está viviendo su mejor momento juntos y ni las disputas familiares de Kiko con su hija Anita pueden empañar el dulce momento que están viviendo. El colaborador está viviendo una nueva juventud y una etapa muy bonita junto a la mujer que quiere a la que, por cierto, no deja de dedicarle palabras bonitas. «Te adoro», le escribió hace tan solo unos días, una bonita dedicatoria que aplaudió gran parte de su círculo.