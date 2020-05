Marta López se convertía en protagonista una vez más de la actualidad después de que SEMANA haya publicado, en exclusiva, este miércoles el contrato que acaba de firmar con Telecinco. La colaboradora ha firmado un pack de intervenciones en televisión por el que percibirá un total de 33.000 euros, un sueldo muy jugoso que se embolsará tras aumentar sus apariciones en el medio. Ya no solo ‘Ya es mediodía’ contará con su presencia, también lo hará ‘Sálvame‘ y ‘Sábado Deluxe‘ durante al menos tres meses. Un acuerdo que mejorará su situación económica y que permitirá a la ex gran hermana demostrar tanto su talento como valía en ese medio que tanto ama. Marta está pletórica con esta oportunidad y, de algún modo, desea pasar página tras el escándalo sentimental que protagonizó junto a Alfonso Merlos y Alexia Rivas. Tomando cierta distancia, López lanza algún que otro zasca a su expareja y, prueba de ello, el vídeo que acaba de publicar en sus redes sociales.

En él aparece Marta junto a sus cuatro amigas más íntimas. Cada una desde sus respectivas viviendas y cumpliendo a rajatabla las normas que incluyen en estos momentos el confinamiento, todas se han grabado mientras bailan y cantan una canción de ‘El canto del loco‘, cuya letra no ha dejado indiferente a nadie. Se trata del tema musical ‘Insoportable‘ del año 2003 que cuenta con varios millones de visualizaciones en Youtube y que deja claro la opinión que todas ellas tienen sobre el periodista. Un vídeo que tiene una duración de casi cuatro minutos y que ha acompañado de un texto que refleja a la perfección el difícil momento al que ha hecho frente desde que descubriera que su entonces pareja, Alfonso Merlos, estaba pasando el confinamiento con otra mujer. «Mis AMIGAS. Vamos a seguir queriéndonos. Ganitas de veros ya, perdonad por el retraso al subirlo, pero como sabéis he pasado unos días…pero sigo con mi vida», ha escrito junto al clip publicado en sus redes.

«Hace poco que lo grabé con mis amigas, tengo un grupito con el que hacemos canciones. Tiene ya días, pero no había visto oportuno subirlo, pero ahora lo voy a poner porque quiero empezar a hacer una vida normal», ha comentado la propia Marta antes de hacer este vídeo público.

La letra refleja desilusión y decepción, el mismo sentimiento que dijo haber sentido Marta López tras el ‘Merlos Place‘. «Ya lo sé lo que eres corazón. Mírate y ves que eres lo peor y ya no hay nada que me sirva en tu interior. Y es que yo por ti no doy ni un duro, amor…Aunque digas no se te ha hecho tarde. Sabes que eres un poquito insoportable (tan insoportable). Mirarás siempre hacia atrás arrepentida (tan arrepentida). Sabes que yo he dado todo, todo, en vale. Ya veré, si vuelvo a verte o no. Tu podrás creer que voy de duro y no. Y ya no hay nada que me sirva en tu interior. Y es que yo por ti no doy ni un duro, amor», dice la letra. Toda una declaración de intenciones con la que la colaboradora se podría sentir identificada tras su ruptura con Merlos.

Este vídeo ha cautivado a sus seguidores y, de hecho, en tan solo unas horas ya cuenta con más de 60.000 reproducciones y significativos ‘me gusta’. Entre ellos llama la atención el ‘like’ de Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y, además, amiga de Marta. A pesar de que la política no quiso cargar contra Merlos, de algún modo, tomó partido por Marta López. «Es un tema desagradable. No me gusta hablar de temas personales, no lo he hecho jamás porque no quiero que lo hagan conmigo, pero quiero mucho a Marta, es una persona maravillosa y me duele, como amiga, verla y que lo esté pasando mal», dijo en ‘Ya es mediodía’.

Quien ha preferido no manifestarse sobre este vídeo, por el momento, ha sido Alfonso Merlos. Desde que se debatiera su continuidad en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha optado por alejarse de la televisión, quizás con el objetivo de no avivar ninguna de sus polémicas.