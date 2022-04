Un motivo más que de peso. Esto ha sido lo que ha provocado que Paloma Cuevas no acuda al desfile que su amiga y socia Rosa Clará presentó este jueves 21 de abril en la ciudad condal. Muchos esperaban su presencia, sin embargo, la exmujer de Ponce no asistió al Barcelona Bridal Fashion Week por el delicado estado de salud de su padre. Victoriano Valencia ha estado ingresado en el hospital, por lo que su hija y ojito derecho no se quiso separar de él ni un instante. Afortunadamente ya ha sido dado de alta, tal y como ha podido confirmar SEMANA, una excelente noticia para Paloma Cuevas y toda su familia.

Su ausencia hizo saltar las alarmas, pues Paloma era una de las invitadas y pocos dudaban de su presencia. Más aún si se tiene en cuenta que hace meses se lanzó a colaborar con la diseñadora, siendo este proyecto uno de los más ilusionantes para ella a nivel profesional. Victoriano Cuevas está a punto de cumplir 90 años y, aunque su salud se ha visto resentida en los últimos tiempos, gracias a los cuidados de su familia logra sobreponerse de todos los baches.

Informalia adelantaba que la razón que ha impedido a Paloma Cuevas viajar a Barcelona para apoyar a su amiga, noticia que también ha podido confirmar esta revista. La diseñadora está tremendamente unida a su progenitor y no duda en cancelar su agenda o parar en seco todo lo que tiene entre manos para centrarse en él y apoyarle en lo que necesita. El pasado año sufrió varios ingresos hospitalarios, siendo su hija Paloma la que se encargaba de supervisar cada uno de sus estancias en una clínica madrileña. Ejemplo de ello cuando fue ingresado por arritmias y desequilibrio en sus niveles de azúcar, no obstante, el padre de Paloma mejoró con la ayuda de los médicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paloma🕊 (@palomacuevasofficial)

Paloma Cuevas, al igual que su madre, está volcada en el cuidado de Victoriano. En muchas ocasiones ha sido ella quien se ha ocupado de vigilar y mimar a su padre por las noches durante los ingresos, mientras su madre era quien se turnaba con otro familiar para cuidarles durante el día. Fue hace pocas semanas cuando Paloma Cuevas posteó una bonita reflexión en la que incluía una foto de su padre junto a su hija, dos personas a las que adora y que, sin duda, son dos de sus favoritas. «¿De qué trata la vida? La vida trata de a quién amas, de ayudar a quien nos necesita, de hacer felices a quienes tenemos cerca…En definitiva, de construir recuerdos bonitos y si son desde la infancia mucho mejor», escribió.

