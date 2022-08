Víctor Janeiro y Beatriz Trapote están aprovechando al máximo el tiempo que tienen para pasar juntos antes de que el diestro viaje a Cádiz para las grabaciones de ‘Pesadilla en el paraíso’. La participación del hermano de Jesulín de Ubrique en el nuevo reality de Telecinco ha puesto al matrimonio de nuevo en el punto de mira y la empresaria rompía su silencio en SEMANA. Este fin de semana, el Clan Ubrique se ha reunido para celebrar el bautizo de Brenda, la hija pequeña de la periodista y el torero.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote han tenido que atrasar el bautizo de su pequeña princesa debido a la pandemia y la situación sanitaria que se generó. No ha sido hasta este sábado, 20 de agosto, cuando el matrimonio ha reunido a todos los suyos para tal evento. «La parte positiva es que ya con un añito va a disfrutar ella de lo lindo, de su súper fiesta con la familia«, aseguraba la periodista hace unos días.

A lo largo de las últimas horas, Beatriz Trapote ha ido compartiendo algunas pinceladas del momento y hemos podido ver el vestidito que ha llevado la pequeña Brenda para la ocasión. De la misma forma, su madre optaba por un precioso vestido midi morado con una pequeña capa en los hombros y unas sandalias abiertas del mismo tono. Un look perfectamente elegido para la ocasión y que ha combinado con el decorado de la fiesta.

Hace unos días, la mujer de Víctor Janeiro mostraba también cómo iban a decorar la finca en la que han celebrado el bautizo de Brenda, en donde no han faltado los hermanos del diestro. Así hemos podido ver que ha habido una deliciosa tarta artesana de color rosa, con pastelitos a juegos y globos dorados y en diferentes tonos de rosa. Sin lugar a dudas, ha sido una celebración en la que todos han podido juntarse y celebrar en familia este significativo momento. Un festejo en el que ha habido risas y los más pequeños se lo han pasado en grande. Además, los más mayores habrán podido comentar la próxima hazaña del diestro, que en breve pondrá rumbo a Cádiz para participar en la nueva apuesta de Telecinco.

Beatriz Trapote se sinceró con SEMANA

Beatriz Trapote está muy feliz por el paso adelante que ha dado su marido a la hora de aceptar participar en ‘Pesadilla en el paraíso’. Eso supondrá el regreso de Víctor Janeiro a la televisión, aunque no la vuelta por completo de la periodista a los platós. Así lo confirmaba hace unos días ella misma a SEMANA en exclusiva y se habría en canal sobre el asunto. «Vivo en Cádiz, tengo tres niños pequeños, mis negocios de manicura, una cafetería… Tengo que quedarme a cargo de todo y no me puedo comprometer para ir todas las semanas. Aunque evidentemente algún día iré. Cuando pueda y cuando haya algo importante, yo estaré ahí apoyándole al 100%”, nos contaba.

Beatriz Trapote cuenta que lo han pasado mal debido a la pandemia. Han sido unos años muy duros debido a que es autónoma, por ello ve con buenos ojos que su marido se adentre en esta nueva aventura. «Tenemos tres hijos y hay que alimentarlos«, dejaba claro.