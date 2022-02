Lleva días siendo personaje de actualidad tras conocerse su ruptura de Joao Viegas, pero Vicky Martín Berrocal ha preferido ni confirmar ni desmentir la noticia. Lo que sí ha querido hacer ahora es hablar de cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida. Después de tres años, ella y el empresario portugués han decidido tomar caminos separados.

Ahora la diseñadora de moda explica cómo se encuentra hablando de heridas y desilusiones. Lo ha hecho compartiendo un texto de Walter Riso, que parece reflejar a la perfección cómo se siente ella ahora mismo. Hay que tener en cuenta que se está intentado reponer de una ruptura, por lo que está empezando una nueva etapa en su vida. «Se necesita mucho valor para amar a las mujeres marcadas por el pasado, aquellas de carácter fuerte, pero de corazón bueno. Se necesita mucho amor para curar las heridas y las desilusiones», empieza diciendo el texto con el que Vicky se siente identificada.

«Pero, sobre todo, se necesita ser inteligente, porque son tan maduras y tan experimentadas que ya no creen en lo que sienten, sino en lo que estés dispuesto a hacer por ellas», termina diciendo. Con este texto, la diseñadora de moda podría estar enviándole un mensaje al que es ya su expareja.

Vicky Martín Berrocal habla de heridas en su reaparición en redes

Ambos han decidido tomar caminos por separado y todo apunta a que ella retomará su vida en Madrid, donde podría estar ya buscando piso. Mientras encuentra el lugar perfecto para retomar su vida en la capital española tras dos años viviendo en Lisboa, Portugal, Vicky compartía hace unas horas su primera reflexión. «El último en soñar, que apague la luna», escribía la diseñadora de moda. Una frase de Carlos Granadino con la que él tituló una de sus novelas.

Los rumores de separación llevan varios días planeando sobre ellos, de hecho, que Vicky Martín Berrocal no lanzara un romántico mensaje a su pareja los multiplicó todavía más. Todo el mundo pensaba que las cosas no marchaban bien hasta que se ha confirmado la noticia: han cerrado el capítulo de su historia y han comenzado uno nuevo por separado. Un día después de conocerse su final como pareja, Vicky conserva todas las fotos que tenía junto a Joao, eso sí, ya hacía tiempo que no posteaban ninguna foto juntos.

Una nueva etapa que empieza sin estar junto a su hija Alba

Los rumores de ruptura llevan meses sonando, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido la decisión de la pareja. Vicky vivía junto a Joao en una espectacular casa en Portugal, donde se instaló la diseñadora de moda tras el confinamiento que se decretó en España por culpa del coronavirus. La diseñadora de moda está a la espera de saber dónde instalarse y se está apoyando en su familia y amigos para superar esta ruptura. La que no está a su lado es su hija, Alba Díaz, que se encuentra en África realizando un voluntariado.

