Su decisión de dejar Lisboa para volver a España vino acompañada no solo del adiós a su ya expareja, Joao, también el adiós a su mascota. Esta se quedó allí y Vicky Martín Berrocal se acuerda de ella todos los días: «Tara se quedó en Lisboa. No hay día que no me acuerde de ella», asegura con pena.