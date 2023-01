Los vestidos de Cristina Pedroche de las Campanadas nunca están exentos de polémica y este año no iba a ser menos. De hecho, Josie, director creativo de sus diseños se adelantaba a los acontecimientos y daba unas declaraciones que han resultado ser un presagio. «Se va a liar con las acusaciones de plagio, pero estoy tranquilo», dijo. Solo unos días después de sus palabras las redes sociales han encontrado un outfit que se se asemeja mucho al lucido por Cristina: pintura blanca en sus manos, zona del pecho cubierta con una forma desigual y falda de tiro bajo del mismo tono. Hablamos del estilismo que llevó la cantante India Martínez durante el videoclip de su canción ‘Conmigo’, tema musical y vídeo que vieron la luz en el año 2019, hace ya más de tres años. ¿Casualidad o no? El enorme parecido entre el look de India Martínez de entonces y el de las campanadas de Cristina Pedroche de 2022 es más que evidente, lo que ha revolucionado las redes sociales. Escenarios y proyectos completamente distintos sí, pero similitudes que no pasan desapercibidas para los fanáticos de la artista.

Aunque el mensaje que India Martínez y Cristina Pedroche nada tiene que ver, lo cierto es que las imágenes de ambos guardan un parecido asombroso. Tal ha sido el impacto en los tuiteros que muchos han comparado ambas imágenes, preguntándose cómo y cuánto podría haber servido de inspiración el vestuario que se creó para India Martínez en este videoclip con millones de reproducciones para Josie. Aunque él, por su parte, todavía no ha revelado si todo se debe a una mera coincidencia, todas las miradas se sitúan de nuevo en el comentado look de Cristina Pedroche, una opción estilística capaz de dar que hablar durante días tras aparecer en televisión. Envueltos ambos en varias ocasiones en polémicas parecidas por la misma razón, de momento, ambos permanecen en silencio. Un silencio que, en cambio, no existe en la red social del pajarito, donde las comparaciones no se han hecho más que repetir.

Cristina Pedroche y Josie optaron por la escultura de una paloma que simbolizara la paz, la cual ha realizado Jacinto de Manuel. Cubría el pecho de la presentadora de manera estratégica y su artífice no ha querido esconder su dificultad a la hora de crearla. Creada por materiales reciclados, él y su equipo destruyeron noticias sobre la guerra y las reconvirtieron en un mensaje de paz: «Nos tiene que transmitir, ha de ser impactante y debe estar en consonancia con el resto del vestido. Además, se tiene que adaptar al cuerpo de Cristina por el abrazo». A esta pieza tan importante le siguió una falda de tul, a la que no quisieron dar apenas protagonismo y que debido a su posición ha dejado ver su barriguita de embarazada frente a millones de espectadores. Orgullosos de su trabajo y de que todos hayan remado en una misma dirección, no dejarán que nadie empañe un momento tan especial para ellos.

Han pasado nueve años desde que Cristina Pedroche aceptara presentar las Campanadas y con ello acompañara a millones de personas a despedir el año. Este 2022 no iba a ser menos, aunque esta vez sea diferente, pues está embarazada de su primer hijo junto a David Muñoz, un momento muy dulce sobre el que apenas se pronunció en los últimos minutos del año. Una vez más tanto su vestido como cada gesto durante el programa han mantenido a la audiencia pegada a la pequeña pantalla y han logrado arrasar frente al resto de opciones. Prueba de ello que un 39% del público recibiera el 2023 de la mano de Pedroche y Chicote, dato que dista mucho del resto de cadenas de televisión.

Las críticas de plagio contra Josie en 2019

Nos remontamos al año 2019 cuando el vestido de Cristina Pedroche repleto de flores recordó al que lució Laetitia Casta en un desfile bridal de Yves Saint Laurent de finales de los 90. Aunque él salió del paso y confesó sus verdaderas inspiraciones, consiguió volver a hacer ruido y volver a dar que hablar. ¿Sucederá lo mismo esta vez? Solo el tiempo lo dirá.