Además, el tío de Rocío Carrasco, José Antonio Rodríguez, el marido de Gloria Mohedano, entraba en directo este viernes en ‘Montealto: el regreso a la casa’ y hablaba de Fidel Albiac. Asegura que no se cree muchas cosas de las que cuenta su sobrina. Además de que no se cree que si su marido estaba a escasos metros cuando ocurrió lo de la supuesta paliza de su hija, él no hiciera nada. Dejó claro su postura a favor de los Flores.